Унес жизни 6 пациентов коронавирус 18 декабря в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области проведено 1 019 314 тестов на коронавирус.

Всего в Новосибирской области проведено 1 019 314 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 18 декабря в регионе зарегистрировано 25 805 случаев COVID-19 (+171 случай за минувшие сутки), в том числе у 1 533 детей. 21 570 человек выписаны с выздоровлением (+203 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 81 год, и женщины 60 лет, 77 лет и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 866 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 158 человек. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 406.

В больницы районов области госпитализированы 1 342 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 019 314 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 992 жителя региона, 77 666 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 712 обращений, госпитализированы 17 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу