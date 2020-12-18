Зимние каникулы 2020-2021: до какого числа продлятся каникулы в Бердске и Новосибирской области

Новогодние каникулы у школьников в Новосибирской области продлятся три недели.

Выполнение санитарно-эпидемиологических требований во время учебного процесса в школах региона, организация и планирование новогодних каникул, обеспечение горячим питанием и подвоза учеников – эти и другие вопросы находятся на постоянном контроле оперативного штаба Новосибирской области. Очередное заседание штаба с участием представителей муниципальных районов и городских округов прошло 17 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя Губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова.

«Основная задача – продолжить максимальное соблюдение всех мер и требований безопасности, включая обеспечение школ рециркуляторами и дезинфицирующими средствами, разграничение потоков учащихся, тщательное планирование расписания, контроль за качеством питания. Особое внимание обратить руководителей школ на организацию и планирование новогодних каникул, занятость и досуг детей и подростков», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

По состоянию на 16 декабря в связи с коронавирусом на контроле остается 83 образовательных организации (неделю назад было 102 образовательных организации). На больничном находятся 5% педагогических работников образовательных организаций (ОРВИ, COVID-19 и другие заболеваний) – неделю назад было около 6,5%.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе на заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области – каникулы рекомендовано продлить до 17 января. Заместитель министра образования Владимир Щукин обратил внимание, что в соответствии с федеральным законодательством образовательные организации самостоятельно планируют календарные учебные графики, в том числе – сроки начала и окончания каникул. Должны быть обеспечены оптимальные сочетания периодов учебы и отдыха в течение учебного года, а также реализация образовательной программы в полном объеме.

Министерство образования рекомендует при принятии решения о продолжительности каникул при необходимости провести корректировку образовательных программ, учитывая последствия для образования, вызванные действием ограничительных мероприятий. Соответствующее письмо сегодня, 18 декабря, будет направлено в адрес глав муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, ранее на заседании оперативного штаба подчеркнули, что новогодние детские утренники могут проводиться, но они должны быть организованы внутри классов, без привлечения сторонних гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания классов и групп.

Среди других вопросов, рассмотренных на заседании штаба, – организация бесплатного питания обучающихся, соблюдение санитарных норм, требований безопасности, обеспечение подвоза школьников, а также результаты мониторинга проблем при организации учебного процесса.

Напомним, с 11 декабря все классы Новосибирской области вернулись к очному обучению, учебный процесс находится на контроле регионального минобразования.

В Бердске пока не принято окончательное решение по срокам каникул, сказала вице-мэр по соцсфере Жанна Шурова. Сроки новогодних каникул для школьников Бердска определят в ближайшие дни.

Источник: nso.ru