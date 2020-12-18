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Почему не пришла на счет новая выплата в 5 000 рублей на детей до 8 лет: На это есть 3 причины

14:33 18.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. Однако, как рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель ОПФР Бердска Елена Чуль, в начислении могут возникнуть трудности.

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Как оформить новое пособие на детей?
Сюжет: Все пособия Путина
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Почему не пришла на счет новая выплата в 5 000 рублей на детей до 8 лет: На это есть 3 причиныВыплата 5 000 рублей от Путина: Нужно ли писать новое заявление получавшим 10 000 рублей на детей до 16 летЕщё 400 новостей

Замерли в ожидании вчера, 17 декабря, россияне. А все потому, что президент России проводил большую пресс-конференцию. Наряду с вопросами о здравоохранении и отравлении Навального, Владимир Путин затронул тему поддержки детей в коронавирус. О ней он говорил трижды. И лишь в самом конце конференции заявил о новой выплате в 5 000 рублей. Единоразовой и только для детей до 8 лет. Деньги на счета родителей должны поступить до Нового года 2021.

Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. Однако, как рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель ОПФР Бердска Елена Чуль, в начислении могут возникнуть трудности. Но это при условии, если родители поменяли счета.

- Это жизнь. Кто-то меняет фамилию, выходя замуж, а кто-то просто закрывает счет. Будем проводить актуализацию счетов, - говорила Елена Николаевна "Курьер. Среда. Бердск".

Портал госуслуг сообщает: заявление на новую выплату нужно подавать, сели если указанный ранее счёт был закрыт. Нужно заполнить заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Кроме того, нужно написать заявление на выплату, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали выплаты по 10 000 рублей в июне и июле 2020 года.

Итак, почему не пришли деньги: 

  1. Вашему ребенку уже исполнилось 8 лет.
  2. Вы изменили счет, ранее указанный в заявление на выплату 10 000 рублей, и не написали новое заявление.
  3. Правительство России еще не выделило финансирование на новую выплату.

Родители, проверяйте свои счета!

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".

 

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