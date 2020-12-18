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Выплата 5 000 рублей от Путина: Нужно ли писать новое заявление получавшим 10 000 рублей на детей до 16 лет

13:54 18.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Нужно ли писать заявление на выплату, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

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Кто должен срочно написать заявление на новую выплату в 5 000 рублей на детей
Сюжет: Все пособия Путина
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Почему не пришла на счет новая выплата в 5 000 рублей на детей до 8 лет: На это есть 3 причиныВыплата 5 000 рублей от Путина: Нужно ли писать новое заявление получавшим 10 000 рублей на детей до 16 летЕщё 400 новостей

Как оформить новое пособие 5 000 рублей на детей до 8 лет? Этот вопрос назрел в головах всех российских семей с детьми. Напомним, 17 декабря Владимир путин анонсировал новую меру поддержки для детей в России. Ею стала единоразовая выплата 5 000 рублей, но только для детей до 8 лет. При этом рождёнными 18 декабря 2012 года и позже. Нужно ли писать заявление на выплату, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Заявление подавать не нужно при условии:

1. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году:

— до 3 лет
— от 3 до 16 лет

2. Если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты


Заявление подавать нужно при условии:

1. Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

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