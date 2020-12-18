Выплата 5 000 рублей от Путина: Нужно ли писать новое заявление получавшим 10 000 рублей на детей до 16 лет

Нужно ли писать заявление на выплату, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Кто должен срочно написать заявление на новую выплату в 5 000 рублей на детей

Как оформить новое пособие 5 000 рублей на детей до 8 лет? Этот вопрос назрел в головах всех российских семей с детьми. Напомним, 17 декабря Владимир путин анонсировал новую меру поддержки для детей в России. Ею стала единоразовая выплата 5 000 рублей, но только для детей до 8 лет. При этом рождёнными 18 декабря 2012 года и позже. Нужно ли писать заявление на выплату, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Заявление подавать не нужно при условии:

1. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году:



— до 3 лет— от 3 до 16 лет

2. Если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты



Заявление подавать нужно при условии:

1. Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.