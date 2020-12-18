Зарезал мать за слова об убитом им отце пьяный сынок

Спустя 4 часа, допив оставшийся алкоголь, злоумышленник самостоятельно сообщил в полицию о смерти матери.

Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Лангепас. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия 16 декабря 2020 года около 23 часов подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по ул. Ленина города Лангепас, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия.

Спустя 4 часа, допив оставшийся алкоголь, злоумышленник самостоятельно сообщил в полицию о смерти матери.

Установлено, что подозреваемый 1,5 года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении злоумышленника под стражу. Расследование продолжается.