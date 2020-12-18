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Закупит два автомобиля за 2 млн рублей больница №2 в Новосибирске

15:30 18.12.2020 Фото: pexels.com
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Поставщиком стала торговая компания «Викинги».

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Около двух миллионов рублей потратит новосибирская горбольница на закупку новых автомобилей

Новосибирская городская клиническая больница планирует купить два автомобиля 2020 года выпуска на один миллион 902 тысячи рублей. Все машины должны быть абсолютно новыми, без дефектов.
Поставку двух новых автомобилей заказала Новосибирская городская клиническая больница № 12. На транспорт медучреждение планирует потратить 1,9 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

В требованиях указано, что транспортные средства должны находиться в идеальном состоянии и не иметь пробега - это основной пункт. Кроме того, в истории не должен числиться проведенный ремонт или замена комплектующих. В пожеланиях указаны и такие пункты, как гарантия от производителя на 2 года или 50 000 км пробега.

«Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании», — говорится в карточке заказа.

17 декабря 2020 года комиссия рассмотрела единственную поданную на аукционе заявку. Поставщиком стала торговая компания «Викинги».

госзакупка скорая помощь
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