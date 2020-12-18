Можно и нужно: назвал два единственных повода выпить алкоголь нарколог

Выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях - либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", - рассказал Брюн.
Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.
Источник: РИА Новости
А если уж приспиччило, то надо пить самогоноваренье.