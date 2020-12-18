Можно и нужно: назвал два единственных повода выпить алкоголь нарколог

Главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.

Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя

Выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях - либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", - рассказал Брюн.

Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.



"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя это 0", - подчеркнул Брюн.

Источник: РИА Новости