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Можно и нужно: назвал два единственных повода выпить алкоголь нарколог

15:45 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.

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Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя

Выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях - либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", - рассказал Брюн.

Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.

"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя это 0", - подчеркнул Брюн.

Источник: РИА Новости

алкоголь нарколог
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От редакции

Любите выпить?

Аноним, 18 декабря 2020 16:07
Такой алкоголь, любой, пить категорически нельзя.
А если уж приспиччило, то надо пить самогоноваренье.

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