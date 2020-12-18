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Россия - Швеция: Кто забил решающую шайбу в матче Кубка Первого канала

15:25 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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В следующем матче турнира сборная России 19 декабря сыграет с командой Чехии.

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Сборная России победила команду Швеции в матче Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России по буллитам обыграли команду Швеции в своем первом матче домашнего этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Москве в четверг, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу российской команды. У россиян в основное время матча шайбы забросили Андрей Кузьменко (35-я минута), Никита Сошников (50) и Вадим Шипачев (51), у шведов отличились Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). Овертайм прошел без забитых голов. Решающий буллит в серии послематчевых бросков исполнил Кузьменко.
В следующем матче турнира сборная России 19 декабря сыграет с командой Чехии, команда Швеции в тот же день встретится со сборной Финляндии.

Источник: rsport.ria.ru

буллит сборная хоккей шайба
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