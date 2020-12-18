Смертей все больше: 611 смертей за сутки на 18 декабря в России

За весь период по России умерло 49 762 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 132 (18%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,5%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека:

Москва - 5821

Санкт-Петербург - 3050

Московская область - 1109

Хабаровский край - 497

Красноярский край - 453

Нижегородская область - 432

Республика Карелия - 416

Свердловская область - 407

Воронежская область - 387

Архангельская область - 387

Ростовская область - 364

Пермский край - 361

Ставропольский край - 356

Ульяновская область - 354

Вологодская область - 348

Саратовская область - 343

Республика Крым - 309

Забайкальский край - 306

Ханты-Мансийский автономный округ - 303

Брянская область - 301

Псковская область - 295

Самарская область - 293

Республика Коми - 286

Мурманская область - 276

Волгоградская область - 272

Тверская область - 264

Омская область - 256

Ленинградская область - 253

Иркутская область - 248

Белгородская область - 239

Ямало-Ненецкий автономный округ - 237

Калининградская область - 235

Приморский край - 234

Кировская область - 225

Орловская область - 223

Томская область - 218

Смоленская область - 210

Новосибирская область - 203

Республика Саха (Якутия) - 201

Ивановская область - 197

Новгородская область - 193

Тамбовская область - 189

Алтайский край - 188

Удмуртская Республика - 183

Владимирская область - 182

Курская область - 181

Тульская область - 178

Ярославская область - 176

Кемеровская область - 175

Республика Хакасия - 174

Калужская область - 165

Тюменская область - 163

Оренбургская область - 160

Республика Бурятия - 156

Амурская область - 139

Краснодарский край - 135

Кабардино-Балкарская Республика - 132

Рязанская область - 129

Липецкая область - 128

Сахалинская область - 116

Пензенская область - 111

Республика Дагестан - 107

Курганская область - 107

Астраханская область - 105

Республика Чувашия - 101

Республика Адыгея - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Республика Алтай - 87

Республика Северная Осетия - Алания - 85

Костромская область - 84

Севастополь - 82

Республика Мордовия - 82

Республика Тыва - 80

Камчатский край - 73

Республика Башкортостан - 69

Республика Калмыкия - 65

Чеченская Республика - 52

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 41

Челябинская область - 30

Республика Татарстан - 29

Еврейская автономная область - 26

Республика Ингушетия - 21

Чукотский автономный округ - 15

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 228 633.

За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев:

Санкт-Петербург - 84

Москва - 72

Московская область - 34

Ростовская область - 24

Воронежская область - 21

Пермский край - 17

Иркутская область - 17

Нижегородская область - 16

Свердловская область - 16

Красноярский край - 15

Брянская область - 12

Краснодарский край - 12

Ивановская область - 11

Тульская область - 10

Республика Коми - 10

Челябинская область - 10

Республика Чувашия - 9

Алтайский край - 9

Белгородская область - 8

Архангельская область - 8

Омская область - 8

Мурманская область - 7

Республика Крым - 7

Республика Дагестан - 7

Ставропольский край - 7

Республика Тыва - 7

Республика Хакасия - 7

Курская область - 6

Ярославская область - 6

Ленинградская область - 6

Самарская область - 6

Саратовская область - 6

Новосибирская область - 6

Республика Саха (Якутия) - 6

Калужская область - 5

Липецкая область - 5

Волгоградская область - 5

Оренбургская область - 5

Приморский край - 5

Владимирская область - 4

Вологодская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Астраханская область - 4

Республика Бурятия - 4

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Тверская область - 3

Республика Карелия - 3

Псковская область - 3

Республика Башкортостан - 3

Республика Татарстан - 3

Удмуртская Республика - 3

Пензенская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3

Республика Алтай - 3

Кемеровская область - 3

Томская область - 3

Забайкальский край - 3

Тамбовская область - 2

Севастополь - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Хабаровский край - 2

Костромская область - 1

Чеченская Республика - 1

Кировская область - 1

Тюменская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 49 762 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 539 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598 тыс. 900 человек

Источник: стопкоронавирус.рф