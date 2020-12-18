Смертей все больше: 611 смертей за сутки на 18 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 132 (18%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,5%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека:
Москва - 5821
Санкт-Петербург - 3050
Московская область - 1109
Хабаровский край - 497
Красноярский край - 453
Нижегородская область - 432
Республика Карелия - 416
Свердловская область - 407
Воронежская область - 387
Архангельская область - 387
Ростовская область - 364
Пермский край - 361
Ставропольский край - 356
Ульяновская область - 354
Вологодская область - 348
Саратовская область - 343
Республика Крым - 309
Забайкальский край - 306
Ханты-Мансийский автономный округ - 303
Брянская область - 301
Псковская область - 295
Самарская область - 293
Республика Коми - 286
Мурманская область - 276
Волгоградская область - 272
Тверская область - 264
Омская область - 256
Ленинградская область - 253
Иркутская область - 248
Белгородская область - 239
Ямало-Ненецкий автономный округ - 237
Калининградская область - 235
Приморский край - 234
Кировская область - 225
Орловская область - 223
Томская область - 218
Смоленская область - 210
Новосибирская область - 203
Республика Саха (Якутия) - 201
Ивановская область - 197
Новгородская область - 193
Тамбовская область - 189
Алтайский край - 188
Удмуртская Республика - 183
Владимирская область - 182
Курская область - 181
Тульская область - 178
Ярославская область - 176
Кемеровская область - 175
Республика Хакасия - 174
Калужская область - 165
Тюменская область - 163
Оренбургская область - 160
Республика Бурятия - 156
Амурская область - 139
Краснодарский край - 135
Кабардино-Балкарская Республика - 132
Рязанская область - 129
Липецкая область - 128
Сахалинская область - 116
Пензенская область - 111
Республика Дагестан - 107
Курганская область - 107
Астраханская область - 105
Республика Чувашия - 101
Республика Адыгея - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Алтай - 87
Республика Северная Осетия - Алания - 85
Костромская область - 84
Севастополь - 82
Республика Мордовия - 82
Республика Тыва - 80
Камчатский край - 73
Республика Башкортостан - 69
Республика Калмыкия - 65
Чеченская Республика - 52
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 41
Челябинская область - 30
Республика Татарстан - 29
Еврейская автономная область - 26
Республика Ингушетия - 21
Чукотский автономный округ - 15
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 228 633.
За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев:
Санкт-Петербург - 84
Москва - 72
Московская область - 34
Ростовская область - 24
Воронежская область - 21
Пермский край - 17
Иркутская область - 17
Нижегородская область - 16
Свердловская область - 16
Красноярский край - 15
Брянская область - 12
Краснодарский край - 12
Ивановская область - 11
Тульская область - 10
Республика Коми - 10
Челябинская область - 10
Республика Чувашия - 9
Алтайский край - 9
Белгородская область - 8
Архангельская область - 8
Омская область - 8
Мурманская область - 7
Республика Крым - 7
Республика Дагестан - 7
Ставропольский край - 7
Республика Тыва - 7
Республика Хакасия - 7
Курская область - 6
Ярославская область - 6
Ленинградская область - 6
Самарская область - 6
Саратовская область - 6
Новосибирская область - 6
Республика Саха (Якутия) - 6
Калужская область - 5
Липецкая область - 5
Волгоградская область - 5
Оренбургская область - 5
Приморский край - 5
Владимирская область - 4
Вологодская область - 4
Республика Калмыкия - 4
Астраханская область - 4
Республика Бурятия - 4
Орловская область - 3
Рязанская область - 3
Тверская область - 3
Республика Карелия - 3
Псковская область - 3
Республика Башкортостан - 3
Республика Татарстан - 3
Удмуртская Республика - 3
Пензенская область - 3
Ханты-Мансийский автономный округ - 3
Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
Республика Алтай - 3
Кемеровская область - 3
Томская область - 3
Забайкальский край - 3
Тамбовская область - 2
Севастополь - 2
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Хабаровский край - 2
Костромская область - 1
Чеченская Республика - 1
Кировская область - 1
Тюменская область - 1
Магаданская область - 1
Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 49 762 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 539 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598 тыс. 900 человек
Источник: стопкоронавирус.рф