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Усыпил внимание конвоя и сбежал из суда вор в законе Леван Сухумский

15:37 18.12.2020 Фото: primecrime.ru
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В первых числах ноября из поля зрения правоохранительных органов бесследно исчез еще один бывший узник «Владимирского централа», которому также было предъявлено обвинение по анти-воровской статье, - 44-летний Мамука Чхаберидзе, он же Цаава, более известный как Мамука Хонский.

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Совершил побег 45-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальных кругах как Леван Сухумский

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», вчера из районного суда Владимира совершил побег 45-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальных кругах как Леван Сухумский.

Напомним, 17 апреля по отбытии четырехлетнего срока за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ» Абуладзе по вердикту Октябрьского суда был помещен в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы страны как персона-нон-грата. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории России подписал замминистра МВД Ваничкин.

Несмотря на это, 14 сентября по материалам ФСБ в отношении вора «в законе» было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»), которое сулило Левану задержаться в России еще на срок от восьми до пятнадцати лет.

В среду Абуладзе был доставлен в суд для продления сроков содержания под стражей, которые истекли двумя днями ранее. Там по настоянию адвокатов с доставленного были сняты наручники, полагающиеся только арестованным. Затем, усыпив внимание конвоиров, вор «в законе» отлучился «по малой нужде» и скрылся в неизвестном направлении.

В первых числах ноября из поля зрения правоохранительных органов бесследно исчез еще один бывший узник «Владимирского централа», которому также было предъявлено обвинение по анти-воровской статье, - 44-летний Мамука Чхаберидзе, он же Цаава, более известный как Мамука Хонский.

28 октября Чхаберидзе, отбывавший наказание за разбой, был досрочно освобожден по болезни из кировской колонии особого режима «Черный дятел». Спустя три дня Чхаберидзе задержали в Набережных Челнах и вменили 210.1, однако по состоянию здоровья ограничились мерой пресечения, не связанной с арестом.

По нашим данным, на Мамуку дважды примеряли воровскую корону, но оба раза она слетала из-за противодействия коллег по цеху. Первую попытку ввести Чхаберидзе в семью сделал в 2005 году Гия Манагадзе, за что впоследствии был раскритикован и избит Асатряном-старшим. Спустя семь лет в московском СИЗО-5 «Водник» за Мамуку проголосовали Тахи и Каха Парпалия, однако находившиеся с ним в изоляторе воры Мамука Чкадуа и Гия Зарандия не поддержали эту инициативу и поколотили уже самого Мамуку.

Источник: primecrime.ru

вор в законе конвой побег Леван Абуладзе Леван Сухумский
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От редакции

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Аноним, 18 декабря 2020 16:22
Он же киса,он же жора,он же гога,он же...Ох уж эти воры в законе

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