Скрытые двери – модный тренд в современных интерьерах.

В современных интерьерах сегодня очень часто устанавливаются двери скрытого монтажа. Благодаря специальному способу установки и внутреннему коробу дверь становится невидимой. В интерьере создастся ощущение глухой однородной стены. Особенно двери скрытого монтажа уместны в минималистических интерьерах, когда требуется визуально расширить пространство помещения.

Оптимально устанавливать такие конструкции в коридоре или прихожей. Как правило, для отделки пола в таких помещениях используется виниловый ламинат. В спальной комнате с помощью скрытой двери можно отделить гардеробную. Аналогично конструкции можно использовать и для оформления входа/выхода в кладовую, кабинет или другие помещения специального назначения.

Скрытые двери незаметны в интерьере. Это позволяет использовать больше возможностей при отделке стен. Также таким способом можно отделить функциональные пространства в помещении. Оформление дверей при скрытом монтаже подбирают в соответствии с отделкой стен. Такие конструкции можно покрасить или оклеить соответствующими обоями.

Заказать скрытые двери можно любых размеров. Можно установить такие конструкции даже в узкие проходы в условиях стесненного пространства. Но при этом из-за необходимости индивидуального подхода стоимость скрытых дверей всегда высокая. Кроме того их монтаж должен выполняться профессионалами. Скрытые двери всегда устанавливают на этапе черновых работ, при подготовке к декоративной отделке помещения в целом.

Можно приобрести готовые скрытые двери с определенной отделкой. Это в значительной степени упростит процесс монтажа. Но при этом довольно сложно придать невидимость конструкции, ведь подобрать изделия полностью соответствующие оформлению стен, практически, невозможно.

Двери со скрытой установкой под отделкой дешевле, но при этом понадобиться проводить их отделку для достижения эффекта невидимости. Для этого используется окрашивание или оклейка обоями. Как вариант можно приобрести стеклянные и зеркальные конструкции. В этом случае они гармонично будут смотреться в интерьере без какой-либо дополнительной отделки.