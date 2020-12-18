18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Двери скрытого монтажа

15:25 18.12.2020
0

Скрытые двери модный тренд в современных интерьерах.

Скрытые двери – модный тренд в современных интерьерах.

В современных интерьерах сегодня очень часто устанавливаются двери скрытого монтажа. Благодаря специальному способу установки и внутреннему коробу дверь становится невидимой. В интерьере создастся ощущение глухой однородной стены. Особенно двери скрытого монтажа уместны в минималистических интерьерах, когда требуется визуально расширить пространство помещения.

Оптимально устанавливать такие конструкции в коридоре или прихожей. Как правило, для отделки пола в таких помещениях используется виниловый ламинат. В спальной комнате с помощью скрытой двери можно отделить гардеробную. Аналогично конструкции можно использовать и для оформления входа/выхода в кладовую, кабинет или другие помещения специального назначения.

Скрытые двери незаметны в интерьере. Это позволяет использовать больше возможностей при отделке стен. Также таким способом можно отделить функциональные пространства в помещении. Оформление дверей при скрытом монтаже подбирают в соответствии с отделкой стен. Такие конструкции можно покрасить или оклеить соответствующими обоями.

Заказать скрытые двери можно любых размеров. Можно установить такие конструкции даже в узкие проходы в условиях стесненного пространства. Но при этом из-за необходимости индивидуального подхода стоимость скрытых дверей всегда высокая. Кроме того их монтаж должен выполняться профессионалами. Скрытые двери всегда устанавливают на этапе черновых работ, при подготовке к декоративной отделке помещения в целом.

Можно приобрести готовые скрытые двери с определенной отделкой. Это в значительной степени упростит процесс монтажа. Но при этом довольно сложно придать невидимость конструкции, ведь подобрать изделия полностью соответствующие оформлению стен, практически, невозможно.

Двери со скрытой установкой под отделкой дешевле, но при этом понадобиться проводить их отделку для достижения эффекта невидимости. Для этого используется окрашивание или оклейка обоями. Как вариант можно приобрести стеклянные и зеркальные конструкции. В этом случае они гармонично будут смотреться в интерьере без какой-либо дополнительной отделки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изнасиловал троих маленьких девочек педофил в Новосибирске. На какой срок его осудили?
16:46 18-12-2020
Изнасиловал троих маленьких девочек педофил в Новосибирске. На какой срок его осудили?
Что за слово такое - «разнотык», объяснила профессор-филолог НГТУ Галина Мандрикова
16:45 18-12-2020
Что за слово такое - «разнотык», объяснила профессор-филолог НГТУ Галина Мандрикова
В топ-3 самых популярных слов из запросов "Яндексу" попали эти слова. И на первом месте не "коронавирус"
16:37 18-12-2020
В топ-3 самых популярных слов из запросов
Осторожно - газ! Как обнаружить утечку и меры безопасности
16:30 18-12-2020
Осторожно - газ! Как обнаружить утечку и меры безопасности
Как можно узнать о положенных льготах и путинских выплатах и пособиях, разъяснение Госдумы
16:20 18-12-2020
Как можно узнать о положенных льготах и путинских выплатах и пособиях, разъяснение Госдумы
Как живут пенсионеры России и других стран мира. Сравнение в цифрах дохода
16:20 18-12-2020
Как живут пенсионеры России и других стран мира. Сравнение в цифрах дохода
Почему намерена засудить саму себя в Гаагском трибунале Украина
16:15 18-12-2020
Почему намерена засудить саму себя в Гаагском трибунале Украина
Выплата 5 000 рублей: Кто получит новое пособие к 31 декабря, разъяснил ПФР
16:11 18-12-2020
Выплата 5 000 рублей: Кто получит новое пособие к 31 декабря, разъяснил ПФР
Раз – и на всю жизнь. Как упростят оформление больничного в России
16:00 18-12-2020
Раз – и на всю жизнь. Как упростят оформление больничного в России
Откроет ли Финляндия границу для России до Нового года?
15:50 18-12-2020
Откроет ли Финляндия границу для России до Нового года?