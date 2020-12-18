Проверить запрет на выезд за границу

Чтобы проверить, есть ли запрет на выезд за границу, необходимо отправить запрос и указать свои данные в форме ниже.

Чтобы проверить, есть ли запрет на выезд за границу, необходимо отправить запрос и указать свои данные в форме ниже. Онлайн-сервис проверит базы данных ФССП, ФТС, ФНС, НБКБ и кредитных организаций, чтобы выявить возможные ограничения на выезд из страны. Узнайте больше здесь: https://rosdolgi.ru/proverit-zapret-na-viezd.

Почему могут наложить запрет на выезд за границу

Запрет на выезд за границу для граждан Российской Федерации обоснован постановлением №229 ФЗ. Сотрудник ФССП имеет право наложить запрет на пересечение границы из-за накопившихся заделов. Если вы долгое время не платите штрафы и налоги, пение может усилиться, что приведет к ограничению передвижения, и таможенник не выпустит вас из России для контроля.

Если у вас есть долги, они должны быть закрыты как минимум за 2 недели до запланированной даты отъезда или отъезда.

Как узнать, можно ли выехать за границу

Узнать, можно ли беспрепятственно выехать за границу, довольно просто; вам необходимо отправить запрос судебным приставам или проверить долги на предмет просроченных штрафов, транспортных сборов, судебных исков и просроченных кредитов. Узнайте больше на нашем сайте:https://rosdolgi.ru.

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Судебный пристав - узнайте задолженность по фамилии на официальном сайте СГП РосДолги

Чтобы узнать свою задолженность по фамилии, проверьте базу ФССП и выполните поиск через официальный сервис РосДолга. Долги проверяются физически. Физические или юридические лица. Судебные приставы публикуют информацию обо всех долгах в открытом доступе.

Судебные приставы не допускаются за границу

Согласно новому законодательству, вы не сможете покинуть страну, если у вас есть долги в судебном порядке. Желательно регулярно узнавать о своей задолженности, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию. Судебные приставы конфискуют банковские счета и налагают ограничения на выезд за пределы страны происхождения. Обратите внимание, что по решению суда вы можете оказаться в долгу перед судебными приставами, если: