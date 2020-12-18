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Раз – и на всю жизнь. Как упростят оформление больничного в России

16:00 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования.

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Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного

Работникам вскоре не нужно будет предоставлять лишние справки работодателям при оформлении больничных листов.

Минтруд разработал проект постановления "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников" (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Сейчас документ проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.

В нем, в частности, говорится о том, что работник должен предоставлять работодателю сведения о себе, необходимые для выплаты страхового обеспечения. "Такие сведения будут представляться работником при устройстве на работу или в период осуществления им трудовой деятельности. Указанные сведения будут содержать необходимую информацию о застрахованном лице, в том числе о способе выплаты ему пособия по обязательному социальному страхованию, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю. При этом при наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у него документы...", - отмечается в проекте постановления.

Как напомнили "Российской газете" в Минтруде, сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. При этом работник каждый раз, когда представляет работодателю бумажный листок нетрудоспособности либо сообщает номер электронного больничного, одновременно указывает такие сведения о себе, как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты для перечисления выплат. Проект постановления предусматривает, что все эти сведения работник будет предоставлять работодателю только один раз - при поступлении на работу либо в течение трудовой деятельности. И только в исключительных случаях могут потребоваться дополнительные сведения.

Источник: РГ

больничный врач
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