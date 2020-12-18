Один из способов расчета стоп-лосса — что это такое, для чего необходимо и почему об этом нужно знать абсолютно всем?

На сегодняшний день Форекс биржа процветает. Но, мало кому известно, что собой представляет один из методов расчета.

На сегодняшний день Форекс биржа процветает. Но, мало кому известно, что собой представляет один из методов расчета. Он называется «Стоп-лосса». Суть основана на том, что торговля на Форекс-бирже может осуществляться через общую стратегию. Например, отложенный ордер, который ограничивает убытки каждой из сделок помогает увеличить общий профит. Таким образом, стратегия форекс-брокера будет действительно действенной на практике и поможет ему заработать еще больше финансовых ресурсов на выгодных сделках. Так, в целом, обо всем этом можно прочитать на специализированном сайте, который переехал на tlap.com - удобную платформу, где представлено больше детальной, важной и интересной информации о том, что необходимо знать при работе на Форекс-бирже. Стоит помнить только обо дном, что если «стоп» деятельности будет слишком длительным, то это может повлиять в дальнейшем на прибыльность каждой сделанной в будущем сделки.

Stop Loss представляет собою биржевую заявку. Ее выставляет трейдер либо инвестор в торговом терминале для ограничения убытков при получении заранее установленного уровня.

Ключевые способы ограничения убытков

Систематизированность построена таким образом, что уровень, который задает трейдер, является тем самым стоп лоссом, выше или ниже которого цена не должна заходить. Если это случается, специалист несет убытки. Есть несколько основных методов ограничения этих непредвиденных расходов и это:

Клоуз — процесс закрытия сделки. Локирование или замок — если трейдер заходит в «минуса», открывается встречный ордер, благодаря которому закрываются убытки в «замок», давая специалисту время обдумать сложившуюся ситуацию и принять правильное решение. Стоп Лосс — закрытие позиции, залезая в убытки.

Чтобы проводить торги на рынке Форекс без убытков, особенно важно грамотно рассчитать уровень Стоп Лосс, а не ориентироваться сразу же на прибыль. Рассчитать ордер, чтобы закрыть убытки важно еще перед заходом на сделку. Только так получится избежать потерь и получить желаемый доход.