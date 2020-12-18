Вытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после "громкого" разговора с врачом сотрудники безопасности. Ему выписали витаминки и водичку

Инцидент произошёл в ЦГБ Бердска

18 декабря в БЦГБ на ул. Пушкина разгорелся скандал. Сотрудники больницы не долечили мужчину от пневмонии, но отпустили "на свободу". Бердчанин Михаил после обнаружения признака отдышки дома, вновь отправился в поликлинику. Он потребовал разъяснительную бумагу от врача, что здоров, но врач ему в этом отказала.

- Я — пациент дневного стационара. Врачи написали бумагу, что я, якобы, выписан, допустили половину ошибок, будто, знаете, двоешник писал. Это раз. Во-вторых, половина несоответствия. То, что там написано, половину можно просто взять и вычеркнуть. Я спрашиваю у них, здоров ли я, они отвечают, что да. Я говорю, что тогда напишете бумагу, что я здоров. Просто я являюсь кадровым донором в поликлинике Мешалкина по сдаче крови. Доктор понимает, что я буду подписываться под договорно-процессуальной статьей и говорит, что ничего писать не будет. Я сказал, что поеду сдавать кровь и меня привлекут к уголовной ответственности. Я вас за собой потяну. Медик твердит, нет, не буду писать. Ну и где тут закон? Так если вы лечите, то лечите. Я пролежал в ковиднике 12 дней, меня выкинули, сказали: "Ты здоров". Я домой пришел, а у меня отдышка бешеная, вялость, усталость, слабость, я иду к врачам говорю, мол так и так. Мне сказали: Вы наверное не долечились». Я говорю, как вы больного человека выкидываете из больницы недолеченного, и это нормально у вас? Вы какие-то витаминки прописываете, чтобы он пил, и вы думаете, что я от пневмонии вылечусь на витаминках и водичках? Покажите мне хоть одного грамотного кандидата медицинских наук, чтобы он мне такое заявил. Это дурдом! К Дробинской ходил, писал про хамское обращение в госпитале на ул. Попова. Они на обращение ответили просто чем меня лечили, не то, что нужно кого уволить или наказать, а именно написали, как меня лечили. Да зачем вы мне это пишете, я написал черным по белому какое там обращение к пациентам! В вашем ответе на обращение хоть что-то на это сказано? Нет. Какой ответ? В ответ тишина. Что за ерунда происходит у нас? - произнес Михаил.

После отказа врача выписать бумагу о выздоровлении, мужчина начал возмущаться и разговаривать с ней, повысив голос. Доктор расценила это как "крик" и вызвала сотрудников безопасности. Те, в свою очередь, пытались выпроводить пациента из поликлиники, применив физическую силу, прикрываясь фразой "Мы имеем право".

- Сотрудников безопасности вызвали из-за того, что я, якобы, нарушаю общественный порядок. Выражаюсь, якобы, нецензурной бранью на медперсонал, и что я "кричу". У меня голос просто такой громкий. Вы же не будете шепотом разговаривать, когда вам скажут, что вы орете. Сотрудники безопасности сначала начали меня хватать и пытаться выкинуть из поликлиники, когда я им сказал, вы не имеете права, я на вас в прокуратуру заявление накатаю, они отошли от меня. Я сказал им, что держитесь на расстоянии 1,5 метра. Я пытался выйти, взять пуховик, они меня отталкивали. Мы вас не выпустим и все. Их двое, они физически подготовлены, а я один. Я говорю:" Вы не имеете права меня удерживать". "Мы имеем право"- такие слова были. Я спросил статью назовите - молчат,- сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 декабря, Михаил.

Также как стало известно, мужчина до Бердска жил в Академгородке, где такую проблему с медициной давно бы уже взяли на контроль, по его мнению. После всей этой ситуации Михаил натерпелся достаточно, и даже собирается обращаться к министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову.

- Права и порядок нарушают, когда я пытаюсь добиться, чтобы меня начали лечить нормально, а не отписками одними. Я как появляюсь, то Дробинская в отпуск уходит, то у нее голова болит, то она в суд убегает, то еще куда-то. Когда я пытаюсь поговорить с ее заместителем Максимом Александровичем Кучеренко, он тоже пропадает. Как будто коллапс тут в Бердске происходит! Я жил в Академгородке, у нас бы такое произошло, ее уже бы сняли с должности раз десять бы, а у вас в Бердске вообще по-моему это нормально. Беспредел творится. Я за 8 лет насмотрелся в Бердске такого, что за всю жизнь бы...Краморова убрали, Дробинская стала - всё! Дурдом начался. Что хотим, то воротим. Я в понедельник поеду в министерство, через знакомых, через мэрию буду добиваться, чтобы меня министр здравоохранения принял. Может что-то да решится,- высказался Михаил.

Мужчина сейчас пребывает в отделении полиции. Он собирается писать заявление на медицинский персонал и на сотрудников службы безопасности. Как говорит бердчанин, помимо попытки применить физическую силу по отношению к нему, сотрудники безопасности не удосужились представиться и показать удостоверение.

- Сейчас поедем в МВД писать заявление, что меня тут задержали против моей воли. Тут, кажется, мчсник представился... Я спросил, кем он является. Ответил, что начальник службы безопасности. Я сказал, что если начальник пусть, то предоставит удостоверение. Он не стал ничего делать. Я говорю: «Фамилия?» - молчит. Ну, вообще игнор полный. Либо у охраны фамилию спросить - игнор полный. Как натянули форму, что они служба безопасности? Я тоже могу натянуть, что я фсбшник и что, я фсбшником буду являться или что?- воскликнул Михаил.

Мы обратились за комментарием к начмеду Бердска Максиму Кучеренко и вот, что он ответил:

- Я не знаю. Комментировать любую информацию, касающуюся пациентов нужно через пресс-службу минздрава,- изрек Максим Кучеренко.

Как сообщили в пресс-службе по ОВД НСО, в настоящее время по данному делу проводится проверка.

- В районе 13 часов в поликлинике произошел словесный конфликт между врачом и пациентом. На место были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка участковым, уполномоченным полицией. По итогам которой будет принято процессуальное решение,- сообщил дежурный по ОВД НСО.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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