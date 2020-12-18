Выплата 10 000 рублей: Когда ждать пособие семьям с детьми, все-таки ответил Путин 17 декабря 2020

Россияне до последнего верили в то, что глава государства войдет в положение семей с детьми и сделает приятный бонус к концу этого ужасного коронавирусного 2020 года. Но надежды разрушились. Впрочем, не у всех.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов 17 декабря

Разочарованы выступлением Владимира Путина 17 декабря во время большой конференции. Россияне до последнего верили в то, что глава государства войдет в положение семей с детьми и сделает приятный бонус к концу этого ужасного коронавирусного 2020 года. Но надежды разрушились. Впрочем, не у всех. Хоть Путин и не дал добро на выплату 10 000 рублей всем детям до 18 или хотя бы 16 лет, он сделал подарок более младшему поколению. Единовременную выплату в размере 5 000 рублей от государства получат дети, которым не исполнилось до 17 декабря 2020 8 лет. Деньги ПФР обещает выдать до 31 декабря 2020 года. Заявление на выплату писать нужно лишь тем семьям, в которых появился малыш после 1 июля 2020 года.

А ждать ли денег всем остальным детям хотя бы в 2021 году? О поддержке семей в России Путин отчитался во время прямого эфира:

- Самая тяжелая ситуация у семей с детьми. Тут у нас целая программа: от 0 и до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет. Детям до 1,5 лет платим пособие, если доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. И мы платим на ребенка 1 прожиточный минимум. Детям от 1,5 до 3 лет – выплаты аналогичные идут из средств материнского капитала и федерального бюджета. И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка. И мы эту ситуацию анализировали – с 1 января 2021 года даже если прожиточный минимум у семьи чуть не дотягивает до ПМ, то детям от 3 до 7 лет будут платить на каждого один ПМ. Не говоря уже о мере поддержки – единовременное пособие на детей до 16 лет.

В ходе пресс-конференции президент все-таки заявил, что новые выплаты в 2021 году будут. А вот что на этот счет думают родители.

- Конечно ждём 10 000 рублей. Очень надеемся, что все-таки В. В Путин к новому году сделает для детей такую выплату. Этот год был очень тяжелый. Средств очень не хватает. Ждем с нетерпением.

- Конечно ждем, даже работающее население, на которое не повлияла никак пандемия, с нашей минималкой только по счетам и хватает заплатить. Про нормальное питание промолчу, а то, что одеваться надо еще иногда, дак это отдельная тема. Одна курточка от 4 000 рублей стоит!

- Да, конечно ждём, у меня 4 детей. На работу ещё не скоро выйду связи с коронавирусом. Эти деньги были бы кстати к новогодним праздникам, что бы хоть купить детям подарки и порадовать их.

- Хотелось бы подарок и детям после 7-ми лет. Или это уже не дети, а взрослые люди???

- Вот вы все вечно недовольные! То почему до 7, почему до 16? А в 18 уже взрослые что ли. ‍Работайте и содержите детей сами! Почему вонь не поднимаете про выплаты до 3 лет?

- А до 7 сами работать и содержать не хотят? К тем, кто до трёх претензий меньше, т.к большинство мамочек в декрете сидит. С самого начала всё у нашего президента через одно место. Нужно было либо всем с рождения и до 18, либо вообще никому.

- Уважаемые мамочки и папочки, до этого года вообще ничего, никто не получал. Все молчали. А теперь вам платят, и все равно не так. Просто надо принять и сказать спасибо, хотя бы за это. Раньше вы же как-то обходились без этих денег, потому что знали, что не откуда ждать. И вопросов у вас не возникало.