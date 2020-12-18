Сколько компаний выплатят годовые премии, выяснили аналитики

По итогам года компании будут поощрять тех, кто двигает бизнес в непростые для экономики времена: доля работодателей, планирующих выплату премий, выросла по сравнению с прошлым годом. Число россиян, которые ожидают премию, соответствует среднему значению за 10 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кто будет поощрять персонал по итогам года и ожидают ли россияне премий. В опросах приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 2500 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
Выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний: 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года»), 24% — отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»). Не будет премий в 28% компаний. 31% работодателей пока не принял решение.
Чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций: всех работников или отдельные категории персонала поощрят 63% из них. Премии по итогам года планируются в 44% компаний сферы продаж, 41% производственных предприятий, 37% строительных и проектных организаций.
Опрос россиян, имеющих постоянную работу, показал, что на премирование по итогам года рассчитывают 27% опрошенных. Молодежь до 24 лет ожидает премии чаще, чем россияне старше 45 лет: 33 и 19% соответственно. Больше всего же тех, кто рассчитывает на премию, среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. (36%).
Ситуацию с премированием сотрудников SuperJob отслеживает с 2009 года. Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года: тогда о премировании всех сотрудников или отдельных категорий персонала говорили 45%. А в декабре следующего, 2019 года, работники чаще всего говорили, что ожидают премии (29%). Сейчас количество респондентов, которые рассчитывают на премию по итогам года, соответствует среднему значению за весь период наблюдений (27 и 26% соответственно). «Считаю, что заслужил!» — в сложное время россияне работали с полной отдачей и хотят, чтобы работодатели оценили их усилия.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 124
Время проведения: 20—30 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов
Вопрос: «Планируется ли в этом году в вашей компании выплата премии сотрудникам по итогам года?»
|Вариант ответа
|Все
|Кол-во сотрудников в компаниях, чел.
|до 100
|100—1000
|свыше 1000
|Да, всем сотрудникам
|17%
|18%
|14%
|18%
|Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам
|24%
|26%
|20%
|25%
|Нет, не планируется
|28%
|30%
|36%
|27%
|Затрудняюсь ответить/решение еще не принято
|31%
|26%
|30%
|30%
|Вариант ответа
|Все
|Сферы деятельности компаний
|Банки
|ИТ, интернет, телеком, связь
|Строительство, проектирование, недвижимость
|Продажи
|Промышленность, производство
|Логитика, транспорт, склад
|Услуги
|Да, всем сотрудникам
|17%
|12%
|17%
|11%
|17%
|17%
|7%
|10%
|Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам
|24%
|24%
|46%
|26%
|27%
|24%
|21%
|26%
|Нет, не планируется
|28%
|40%
|17%
|34%
|32%
|27%
|41%
|38%
|Затрудняюсь ответить/решение еще не принято
|31%
|24%
|20%
|29%
|24%
|32%
|31%
|26%
|Вариант ответа
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Да, всем сотрудникам
|15%
|16%
|16%
|15%
|18%
|13%
|13%
|14%
|14%
|21%
|16%
|17%
|Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам
|20%
|24%
|24%
|24%
|21%
|17%
|20%
|20%
|19%
|24%
|20%
|24%
|Нет, не планируется
|37%
|33%
|33%
|35%
|36%
|44%
|41%
|45%
|36%
|41%
|34%
|31%
|Затрудняюсь ответить/решение еще не принято
|28%
|27%
|27%
|26%
|25%
|26%
|26%
|21%
|31%
|14%
|30%
|28%
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 481
Время проведения: 20—30 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 2500 респондентов
Вопрос: «Ожидаете ли вы получения премии по итогам года?»
|Вариант ответа
|Все
|Пол
|Возраст, лет
|Ежемесячный доход, руб.
|муж
|жен
|до 24
|25—34
|35—44
|45 и старше
|до 29999
|30000—49999
|50000—79999
|от 80000
|Да
|27%
|26%
|28%
|33%
|31%
|30%
|19%
|21%
|27%
|26%
|36%
|Нет, у нас в компании не бывает годовых премий
|39%
|37%
|42%
|41%
|39%
|39%
|40%
|49%
|41%
|43%
|30%
|Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании
|13%
|14%
|12%
|10%
|9%
|14%
|17%
|10%
|13%
|14%
|15%
|Нет, по другой причине
|9%
|10%
|8%
|6%
|10%
|8%
|10%
|7%
|10%
|9%
|7%
|Затрудняюсь ответить
|12%
|13%
|10%
|10%
|11%
|9%
|14%
|13%
|9%
|8%
|12%
|Вариант ответа
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Да
|25%
|28%
|28%
|27%
|26%
|24%
|21%
|23%
|26%
|29%
|27%
|Нет, у нас в компании не бывает годовых премий
|41%
|41%
|40%
|44%
|43%
|42%
|46%
|44%
|47%
|41%
|39%
|Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании
|11%
|13%
|13%
|14%
|15%
|18%
|16%
|15%
|13%
|11%
|13%
|Нет, по другой причине
|10%
|8%
|8%
|9%
|7%
|8%
|10%
|9%
|7%
|7%
|9%
|Затрудняюсь ответить
|13%
|10%
|11%
|6%
|9%
|8%
|7%
|9%
|7%
|12%
|12%
Источник: пресс-служба SuperJob