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Сколько компаний выплатят годовые премии, выяснили аналитики

17:30 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года.

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Премии по итогам года будут в 4 из 10 компаний, и это больше, чем в прошлом году

По итогам года компании будут поощрять тех, кто двигает бизнес в непростые для экономики времена: доля работодателей, планирующих выплату премий, выросла по сравнению с прошлым годом. Число россиян, которые ожидают премию, соответствует среднему значению за 10 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кто будет поощрять персонал по итогам года и ожидают ли россияне премий. В опросах приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 2500 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний: 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года»), 24% — отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»). Не будет премий в 28% компаний. 31% работодателей пока не принял решение.

Чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций: всех работников или отдельные категории персонала поощрят 63% из них. Премии по итогам года планируются в 44% компаний сферы продаж, 41% производственных предприятий, 37% строительных и проектных организаций.

Опрос россиян, имеющих постоянную работу, показал, что на премирование по итогам года рассчитывают 27% опрошенных. Молодежь до 24 лет ожидает премии чаще, чем россияне старше 45 лет: 33 и 19% соответственно. Больше всего же тех, кто рассчитывает на премию, среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. (36%).

Ситуацию с премированием сотрудников SuperJob отслеживает с 2009 года. Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года: тогда о премировании всех сотрудников или отдельных категорий персонала говорили 45%. А в декабре следующего, 2019 года, работники чаще всего говорили, что ожидают премии (29%). Сейчас количество респондентов, которые рассчитывают на премию по итогам года, соответствует среднему значению за весь период наблюдений (27 и 26% соответственно). «Считаю, что заслужил!» — в сложное время россияне работали с полной отдачей и хотят, чтобы работодатели оценили их усилия.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 124
Время проведения: 20—30 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Вопрос: «Планируется ли в этом году в вашей компании выплата премии сотрудникам по итогам года?»

Вариант ответа  Все  Кол-во сотрудников в компаниях, чел. 
до 100  100—1000  свыше 1000 
Да, всем сотрудникам  17%  18%  14%  18% 
Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам  24%  26%  20%  25% 
Нет, не планируется  28%  30%  36%  27% 
Затрудняюсь ответить/решение еще не принято  31%  26%  30%  30% 
Вариант ответа  Все  Сферы деятельности компаний 
Банки ИТ, интернет, телеком, связь Строительство, проектирование, недвижимость Продажи Промышленность, производство Логитика, транспорт, склад Услуги
Да, всем сотрудникам  17%  12%  17%  11%  17%  17%  7%  10% 
Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам  24%  24%  46%  26%  27%  24%  21%  26% 
Нет, не планируется  28%  40%  17%  34%  32%  27%  41%  38% 
Затрудняюсь ответить/решение еще не принято  31%  24%  20%  29%  24%  32%  31%  26% 
Вариант ответа  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Да, всем сотрудникам  15%  16%  16%  15%  18%  13%  13%  14%  14%  21%  16%  17% 
Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам  20%  24%  24%  24%  21%  17%  20%  20%  19%  24%  20%  24% 
Нет, не планируется  37%  33%  33%  35%  36%  44%  41%  45%  36%  41%  34%  31% 
Затрудняюсь ответить/решение еще не принято  28%  27%  27%  26%  25%  26%  26%  21%  31%  14%  30%  28% 


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 481
Время проведения: 20—30 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 2500 респондентов

Вопрос: «Ожидаете ли вы получения премии по итогам года?»

Вариант ответа  Все  Пол  Возраст, лет  Ежемесячный доход, руб. 
муж  жен  до 24  25—34  35—44  45 и старше  до 29999  30000—49999  50000—79999  от 80000 
Да  27%  26%  28%  33%  31%  30%  19%  21%  27%  26%  36% 
Нет, у нас в компании не бывает годовых премий  39%  37%  42%  41%  39%  39%  40%  49%  41%  43%  30% 
Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании  13%  14%  12%  10%  9%  14%  17%  10%  13%  14%  15% 
Нет, по другой причине  9%  10%  8%  6%  10%  8%  10%  7%  10%  9%  7% 
Затрудняюсь ответить  12%  13%  10%  10%  11%  9%  14%  13%  9%  8%  12% 
Вариант ответа  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Да  25%  28%  28%  27%  26%  24%  21%  23%  26%  29%  27% 
Нет, у нас в компании не бывает годовых премий  41%  41%  40%  44%  43%  42%  46%  44%  47%  41%  39% 
Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании  11%  13%  13%  14%  15%  18%  16%  15%  13%  11%  13% 
Нет, по другой причине  10%  8%  8%  9%  7%  8%  10%  9%  7%  7%  9% 
Затрудняюсь ответить  13%  10%  11%  6%  9%  8%  7%  9%  7%  12%  12% 

Источник: пресс-служба SuperJob

зарплата премия работа
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