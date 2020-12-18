Сколько компаний выплатят годовые премии, выяснили аналитики

Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года.

Премии по итогам года будут в 4 из 10 компаний, и это больше, чем в прошлом году

По итогам года компании будут поощрять тех, кто двигает бизнес в непростые для экономики времена: доля работодателей, планирующих выплату премий, выросла по сравнению с прошлым годом. Число россиян, которые ожидают премию, соответствует среднему значению за 10 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кто будет поощрять персонал по итогам года и ожидают ли россияне премий. В опросах приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 2500 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний: 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года»), 24% — отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»). Не будет премий в 28% компаний. 31% работодателей пока не принял решение.

Чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций: всех работников или отдельные категории персонала поощрят 63% из них. Премии по итогам года планируются в 44% компаний сферы продаж, 41% производственных предприятий, 37% строительных и проектных организаций.

Опрос россиян, имеющих постоянную работу, показал, что на премирование по итогам года рассчитывают 27% опрошенных. Молодежь до 24 лет ожидает премии чаще, чем россияне старше 45 лет: 33 и 19% соответственно. Больше всего же тех, кто рассчитывает на премию, среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. (36%).

Ситуацию с премированием сотрудников SuperJob отслеживает с 2009 года. Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года: тогда о премировании всех сотрудников или отдельных категорий персонала говорили 45%. А в декабре следующего, 2019 года, работники чаще всего говорили, что ожидают премии (29%). Сейчас количество респондентов, которые рассчитывают на премию по итогам года, соответствует среднему значению за весь период наблюдений (27 и 26% соответственно). «Считаю, что заслужил!» — в сложное время россияне работали с полной отдачей и хотят, чтобы работодатели оценили их усилия.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 124

Время проведения: 20—30 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Вопрос: «Планируется ли в этом году в вашей компании выплата премии сотрудникам по итогам года?»

Вариант ответа Все Кол-во сотрудников в компаниях, чел. до 100 100—1000 свыше 1000 Да, всем сотрудникам 17% 18% 14% 18% Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам 24% 26% 20% 25% Нет, не планируется 28% 30% 36% 27% Затрудняюсь ответить/решение еще не принято 31% 26% 30% 30%

Вариант ответа Все Сферы деятельности компаний Банки ИТ, интернет, телеком, связь Строительство, проектирование, недвижимость Продажи Промышленность, производство Логитика, транспорт, склад Услуги Да, всем сотрудникам 17% 12% 17% 11% 17% 17% 7% 10% Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам 24% 24% 46% 26% 27% 24% 21% 26% Нет, не планируется 28% 40% 17% 34% 32% 27% 41% 38% Затрудняюсь ответить/решение еще не принято 31% 24% 20% 29% 24% 32% 31% 26%

Вариант ответа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Да, всем сотрудникам 15% 16% 16% 15% 18% 13% 13% 14% 14% 21% 16% 17% Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам 20% 24% 24% 24% 21% 17% 20% 20% 19% 24% 20% 24% Нет, не планируется 37% 33% 33% 35% 36% 44% 41% 45% 36% 41% 34% 31% Затрудняюсь ответить/решение еще не принято 28% 27% 27% 26% 25% 26% 26% 21% 31% 14% 30% 28%



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 481

Время проведения: 20—30 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 2500 респондентов

Вопрос: «Ожидаете ли вы получения премии по итогам года?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Да 27% 26% 28% 33% 31% 30% 19% 21% 27% 26% 36% Нет, у нас в компании не бывает годовых премий 39% 37% 42% 41% 39% 39% 40% 49% 41% 43% 30% Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании 13% 14% 12% 10% 9% 14% 17% 10% 13% 14% 15% Нет, по другой причине 9% 10% 8% 6% 10% 8% 10% 7% 10% 9% 7% Затрудняюсь ответить 12% 13% 10% 10% 11% 9% 14% 13% 9% 8% 12%

Вариант ответа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Да 25% 28% 28% 27% 26% 24% 21% 23% 26% 29% 27% Нет, у нас в компании не бывает годовых премий 41% 41% 40% 44% 43% 42% 46% 44% 47% 41% 39% Нет, по причине нестабильного финансово-экономического положения компании 11% 13% 13% 14% 15% 18% 16% 15% 13% 11% 13% Нет, по другой причине 10% 8% 8% 9% 7% 8% 10% 9% 7% 7% 9% Затрудняюсь ответить 13% 10% 11% 6% 9% 8% 7% 9% 7% 12% 12%

Источник: пресс-служба SuperJob