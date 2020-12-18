Осторожно - газ! Как обнаружить утечку и меры безопасности

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу

Статья «Меры безопасности при обращении с бытовым газом»

ОНДиПР по г.Бердску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов соблюдайте следующие правила и рекомендации: приобретайте газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.

Помните, что вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры. При продаже любой газовый аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать вам документ, удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности. Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2м). Убедитесь, что они плотно надеты на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга - четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге). Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию, но не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа. Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!

Способы обнаружения утечки газа:

на глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки;

на слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

по запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно.

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:

постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ сжигает кислород; поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу;