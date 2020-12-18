Изнасиловал троих маленьких девочек педофил в Новосибирске. На какой срок его осудили?

Мужчину признали виновным в совершении семи преступлений.

Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в колонию строгого режима 44-летнего мужчину, который летом 2019 года надругался над тремя детьми, не достигшими 12-летнего возраста. Отмечается, что он совершил свои противозаконные действия, используя их беспомощное состояние. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Осуждённому дали 15 лет заключения.

Мужчину признали виновным в совершении семи преступлений. Все преступления новосибирец совершил летом 2019 года, добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу.