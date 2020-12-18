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Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали

17:45 18.12.2020 Фото: СК РФ
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Дети лишались пищи и сна.

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В Республике Мордовия расследуется уголовное дело о совершении ряда преступлений в отношении детей, в том числе приемных

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ (истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

По версии следствия, в 1996-2020 годы в Чамзинском районе шестерым потерпевшим, являвшимся в разные периоды несовершеннолетними, систематически наносились телесные повреждения, они лишались пищи и сна. Как полагает следствие, ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по их воспитанию. Стоит отметить, что в семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, а среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные.

В рамках расследования уголовного дела в ходе допросов одна из потерпевших сообщила следователю СК, что ранее, в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемным отцом в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

К настоящему времени мужчина задержан в качестве подозреваемого, следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции направлены в командировку для того, чтобы установить местонахождение еще двоих несовершеннолетних, усыновленных данной семьей, которые с сентября 2020 года находятся на территории Республики Абхазия.

Следственными органами будет также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Источник: Следком

избил несовершеннолетний телесные повреждения
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