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Почему не надеются на снижение курсов валют жители России

17:00 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Несмотря на то, что официальный курс валют от Центробанка в дни проведения опроса демонстрировал небольшое укрепление рубля, россияне прогнозируют повышение стоимости американской и европейской валюты к концу новогодних каникул: средний ожидаемый курса доллара на 11 января 2021 года — 81 рубль 77 копеек, евро — 93 рубля 83 копейки.

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Россияне не надеются на снижение курсов валют

Курс доллара интересует только каждого четвертого россиянина, курс евро — лишь каждого пятого. Большинство россиян не следят за динамикой курса рубля по отношению к американской и европейской валютам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый экономически активный россиянин (25%) следит за курсом доллара, каждый пятый (19%) — за курсом евро. Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин — 20%), 22% — курс евро (против 15% среди женщин). За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (по 29%), европейской — респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (23%).

По данным исследований SuperJob, число граждан, которых интересует курс американской валюты, одно из самых низких за 6 лет. Меньше было разве что в августе 2019 года — 24%. В последний раз достаточно высокий уровень общественного интереса к доллару был зафиксирован 19 марта 2020 года, за несколько дней до объявления общероссийского локдауна, — тогда за курсом доллара следили 36% опрошенных. А больше всего россиян наблюдали за ценой американской валюты в декабре 2014 года — рекордные 54%.

Несмотря на то, что официальный курс валют от Центробанка в дни проведения опроса демонстрировал небольшое укрепление рубля, россияне прогнозируют повышение стоимости американской и европейской валюты к концу новогодних каникул: средний ожидаемый курса доллара на 11 января 2021 года — 81 рубль 77 копеек, евро — 93 рубля 83 копейки.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 376
Время проведения: 9—12 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Источник: пресс-служба SuperJob

валюта доллар курс рубля
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