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За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы

18:15 18.12.2020 Фото: АБ Гвардия
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Для того чтобы убедить покупателя в своей невиновности, продавец предложила перевесить купленный сыр и готова была вернуть деньги, если бы обвес подтвердился, но покупатель, находившийся явно в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического — не собирался решать конфликт мирным путем и продолжал оскорблять женщину.

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Задержан борец за права потребителей

По сигналу тревоги группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыла в продуктовый магазин, расположенный в одном из микрорынков Кировского района. Разобравшись в ситуации, гвардейцы задержали покупателя, который жаловался на обман со стороны продавца.

Неприемлемый способ борьбы за свои права избрал двадцатидвухлетний молодой человек азиатской внешности. Приобретя в павильоне на ул. Зорге. 6 кг сыра, он заявил, что продавец обвесила его, чем причинила материальный ущерб и потому заслуживает самого строгого наказания – физической расправы. Молодой человек не стеснялся в выражениях, использовал ненормативную лексику и угрожал подкараулить продавца после работы и разобраться с ней.

Для того чтобы убедить покупателя в своей невиновности, продавец предложила перевесить купленный сыр и готова была вернуть деньги, если бы обвес подтвердился, но покупатель, находившийся явно в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического — не собирался решать конфликт мирным путем и продолжал оскорблять женщину. Ей не оставалось ничего иного, как прибегнуть к помощи охраны.

Бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыли на место происшествия через 4 минуты и задержали недовольного покупателя, который и в их присутствии не стеснялся отстаивать права потребителя сквернословием и угрозами. Примечательно, что рядом находилась и его супруга, которая в конфликте не участвовала, но была его вынужденным молчаливым свидетелем. Задержанный был передан в полицию.
Также за вчерашний день бойцами ГБР ГВАРДИИ задерживались 40-летний мужчина, пытавшийся украсть несколько кусков сыра на сумму 1 400 рублей в супермаркете на ул. Блюхера и двое нетрезвых покупателей, отказывавшихся надевать защитные маски в магазинах на ул. Ватутина и Красном проспекте.

Источник: АБ Гвардия

задержали обвес угрозы
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