Без маски - на выход: провели рейды в электричках Новосибирска

Пассажирам электричек без масок было отказано в проезде в ходе очередного рейда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с представителями АО «Экспресс-пригород» и Управлением на транспорте МВД России по СФО провело рейд по выявлению пассажиров-нарушителей масочного режима. Двоим гражданам пришлось покинуть электропоезд.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, в ходе подобных мероприятий с пассажирами без средств индивидуальной защиты проводятся разъяснительные беседы, в случае отказа надевать маску полиция оформляет административные материалы, которые впоследствии направляются в суд.

«Сегодня было выявлено шесть пассажиров без масок. Двоим из них было отказано в проезде. Им пришлось выйти из электропоезда. Четверо надели маски. Основная работа сейчас направлена на правильное ношение масок. Индивидуальные средства защиты должны закрывать органы дыхания полностью. Процент пассажиров, использующих маски правильно, растет. С каждым рейдом нарушителей становится меньше», – отметил Вячеслав Невежин.

Замминистра уточнил, что в ходе первых рейдов, которые проходили в мае текущего года, можно было наблюдать игнорирование гражданами масочного режима. Постепенно процент пассажиров, правильно носящих маски повышался. Сейчас люди понимают опасность и риски заражения новой коронавирусной инфекцией. Выявляются единичные случаи, когда граждане отрицают ношение масок или ссылаясь на то, что они уже переболели и у них сформирован иммунитет, что в свою очередь не является причиной не носить маску.

Сотрудниками АО «Экспресс-пригород» рейды проводятся в ежедневном режиме. С участием минтранса региона контрольные мероприятия проводятся раз в неделю. Рейдовые мероприятия проходят по всем направлениям следования электропоездов: восточное, западное, южное и Кузбасс.

Источник: nso