«Молочная кухня» произвела почти 130 тонн продукции в Новосибирской области

Более 130 тонн сухого детского питания выдало новосибирским детям областное предприятие «Молочная кухня» в 2020 году

Областное предприятие ГБУЗ НСО «Молочная кухня» в 2020 году на 110% выполнило государственное задание, расширило ассортимент выпускаемой продукции и увеличило технические возможности. Молочной продукцией и сухими смесям обеспечиваются дети из г. Новосибирска и районов области. Итоги работы предприятия в прошедшем году и планы на 2021 год были озвучены 18 декабря в ходе пресс-тура, посвященного презентации нового пункта выдачи готовой продукции.

Новый пункт выдачи открыт на улице Киевская, в Ленинском районе г. Новосибирска. Как сообщила руководитель предприятия Ксения Франк, в последние десять лет в районе был только один пункт выдачи (на ул. Римского-Корсакова) – в последнее время, в связи с интенсивным развитием и ростом числа населения, нагрузка на пункт значительно возросла.

«Благодаря своевременной поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2019 году был начат капитальный ремонт здания на улице Киевская. Тут расположены централизованный склад и дополнительный пункт выдачи детского питания – это позволяет в комфортных и доступных условиях обеспечить питанием детей льготной категории, проживающих в микрорайонах и жилмассивах Ленинского района», – отметила Ксения Франк.

Говоря в целом об итогах работы в этом году, Ксения Франк подчеркнула, что предприятие на 110% выполнило государственное задание, был завершен капитальный ремонт ряда объектов, обновлен автопарк и расширен ассортимент выпускаемой продукции. Среди основных задач 2021 года – дальнейшее переоснащение производственных площадок, разработка новых проектных решений, а также разработка концепции новой укрупненной «Молочной кухни», с учетом интересов детей-льготников Новосибирской области.

В условиях пандемии коронавируса предприятие не снизило объемы производства. Руководством предприятия совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области были оперативно приняты необходимые санитарные меры. Кроме того, внедрена дистанционная выписка рецептов на льготное детское питание – благодаря этому появилось возможность получить рецепт без личного присутствия у врача.

По итогам 11 месяцев 2020 года предприятием выдано более 128,5 тонн сухого детского питания – по итогам 12 месяцев общий объем превысит 130 тонн. В настоящий момент работают 15 пунктов выдачи, две производственные площадки.

Льготное питание положено ребенку первого и второго года жизни, если он – из малоимущей семьи; из семьи, состоящей из одного родителя; находится под опекой; из многодетной и приемной семьи; рожденный от ВИЧ-положительной матери. Также льготное питание положено детям-инвалидам и детям третьего года жизни по медицинским показаниям. Пункты выдачи находятся в г. Новосибирске, к этим же пунктам выдачи могут быть прикреплены дети из близлежащих районов области. Дети из отдаленных районов получают детское питание – сухие смеси – в пунктах на базе ЦРБ.

Напомним, что в конце 2018 года после проведенного капитального ремонта и реконструкции производственной площадки по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, значительно увеличились производственные мощности «Молочной кухни». Так, были установлены генератор ледяной воды наружного исполнения, ванны длительной пастеризации, выполнены работы по энергообеспечению, заменены системы отопления.

Деятельность «Молочной кухни» соотносится с направлениями национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» – укрепление общественного здоровья, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, развитие детской службы. Правительство Новосибирской области проводит активную работу по увеличению доступности социальных и медицинских услуг для жителей региона.

С ассортиментом продукции, адресами, контактами и другой информацией можно ознакомиться на сайте предприятия.

Источник: nso.ru