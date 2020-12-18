Перевалили за 90 рублей курс евро. Впервые с 7 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 64 копейки, до 73,47 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

К 12:00 мск евро торговался на отметке в 90,09 руб. (+0,82%). Курс доллара поднимался на 0,89%, до 73,48 руб. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,19%, до 51,4 руб. за баррель, а нефть сорта WTI опускается до 48,5 руб.