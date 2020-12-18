18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Перевалили за 90 рублей курс евро. Впервые с 7 декабря

17:02 18.12.2020 Фото: pixabay
0

Рубль усиливает темпы снижения перед выходными.

% name% title
Рубль усиливает темпы снижения перед выходными
Рубль усиливает темпы снижения перед выходными, евро закрепляется на психологически значимом уровне 90 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 64 копейки, до 73,47 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи.

К 12:00 мск евро торговался на отметке в 90,09 руб. (+0,82%). Курс доллара поднимался на 0,89%, до 73,48 руб.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,19%, до 51,4 руб. за баррель, а нефть сорта WTI опускается до 48,5 руб.

90 рублей евро курс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после "громкого" разговора с врачом сотрудники безопасности. Ему выписали витаминки и водичку
18:34 18-12-2020
Вытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
18:30 18-12-2020
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
БердскПодаркопад или Что спрятать под ёлку?
18:24 18-12-2020
Подаркопад или Что спрятать под ёлку?
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
18:20 18-12-2020
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
18:15 18-12-2020
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
Рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса глава Центра Гамалеи Гинцбург. Чем она отличается от "Спутника V"
18:00 18-12-2020
Рассказал о
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
17:50 18-12-2020
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
17:45 18-12-2020
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
17:41 18-12-2020
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
Замахнулся топором на участкового пьяный "Ромео" в Новосибирске. Его задержали
17:32 18-12-2020
Замахнулся топором на участкового пьяный