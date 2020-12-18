Бронируя билет, также стоит позвонить в авиакомпанию, чтобы узнать о возможных изменениях в правилах.

Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний

Сервис поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о том, на каких условиях можно лететь с горнолыжным снаряжением шестью популярными российскими перевозчиками. Туту.ру предупреждает: нужно обращать внимание не только на правила провоза горнолыжного оборудования, но и на данные авиаперелёта, ведь если рейс выполняют партнёры авиаперевозчика (например, во время смежного рейса), то приём багажа осуществляется по их правилам. Бронируя билет, также стоит позвонить в авиакомпанию, чтобы узнать о возможных изменениях в правилах.

«Аэрофлот»

И для внутренних, и для международных перелётов авиакомпания предоставляет бесплатный провоз горнолыжного оборудования, но есть несколько условий. Если билет с оплаченным багажным местом, его можно использовать для провоза горнолыжного оборудования. Вес чехла со спортинвентарём не должен превышать 23 килограмма. В нём должны находиться упакованные лыжи или сноуборд с ботинками. Однако в чехол (и в допустимый вес) влезает гораздо больше вещей, и это можно использовать, если вы хотите разгрузить ручную кладь.

При этом в билете не указывается дополнительное место багажа для горнолыжного оборудования. Согласно правилам «Аэрофлота», вам могут разрешить провоз спортинвентаря «при наличии свободной багажной ёмкости». Именно поэтому важно заранее, не позднее чем за 36 часов до вылета, согласовать и подтвердить перевозку. Если нужно взять ещё и чемодан, за него придётся заплатить как за отдельную единицу багажа (допустимый вес — до 23 килограммов).

Расценки за одно место багажа у «Аэрофлота»:

рейсы по России (внутри европейской или азиатской части): при оплате заранее — 2000 р, при оплате менее чем за 24 часа до вылета — 2250 р, при оплате в аэропорту — 2500 р.

Рейсы между европейской и азиатской частями России (например, Москва — Красноярск): при оплате заранее — 2800 р, при оплате менее чем за 24 часа до вылета — 3150 р, при оплате в аэропорту — 3500 р.

Международные рейсы: при оплате заранее — 40 €, при оплате менее чем за 24 часа до вылета — 45 €, в аэропорту — 50 €.

S7 Airlines

Похожие правила и у S7: горнолыжное оборудование можно провозить, если багаж включён в билет. Если нет — необходимо доплатить. И лучше не позднее чем за 30 часов (это поможет сэкономить).

Негабаритный багаж (например, лыжи с ботинками) должен помещаться в один или два чехла. Как и «Аэрофлот», авиакомпания разрешает упаковывать в чехол или чехлы со снаряжением и другие личные вещи, главное, чтобы общий вес не превышал норму в 23 килограмма.

У S7 существует несколько тарифов. «Эконом Basic» включает в себя только ручную кладь, поэтому провоз горнолыжного оборудования будет платным. На тарифе «Эконом Standard» одно багажное место до 23 килограммов уже включено. С тарифами «Эконом Plus», «Бизнес Standard», «Бизнес Plus» разрешается брать багаж весом до 32 килограммов. В случае перевеса придётся докупить одно место багажа: до 23 килограммов при тарифе Эконом Standard, до 27 килограммов при тарифах Эконом Plus и выше.

Расценки за одно место багажа у S7 Airlines:

Рейсы по России: при оплате не позднее чем за 30 часов до вылета — 2500–3300 р (перелёты внутри европейской и азиатской частей страны и между ними), при оплате в аэропорту — 3000–4000 р.

Международные рейсы: при оплате заранее — 40 €, в аэропорту — 50 €.

Red Wings

Авиакомпания Red Wings предлагает очень выгодные условия для провоза горнолыжного оборудования: независимо от того, каким тарифом вы пользуетесь («Лайт», «Стандарт» или «Базовый»), вы ничего не платите за спортинвентарь. Даже при выборе тарифа «Лайт», где допускается провозить только ручную кладь до 5 килограммов, спортинвентарь до 23 килограммов всё равно регистрируется бесплатно. В тарифы «Стандарт» и «Базовый» входит оплаченное место багажа, а значит, кроме горнолыжного комплекта, можно взять ещё и чемодан.

«Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии», как «Аэрофлот» и S7, разрешают провоз горнолыжного оборудования как стандартный багаж. Это правило действует во всех тарифах, кроме «Промо-лайт», «Лайт», «Безбагажный» и «Багажный», где провоз спортинвентаря — платная услуга.

При путешествии с тарифом, который включает багажное место («Эконом», «Премиум Эконом», «Комфорт» и «Бизнес»), горнолыжное оборудование должно весить не больше 23 килограммов. Если два пассажира провозят свои лыжи или сноуборды в одном чехле, он должен весить не более 30 килограммов. Если багаж тяжелее, его необходимо оплачивать по тарифам сверхнормативного негабаритного багажа.

Сверхнормативное место багажа выгоднее покупать при оформлении билета, в таком случае оно обойдётся в 2800 р. За 48 часов до вылета — 3000 р, за сутки до вылета — 3200 р, менее 24 часов до вылета — 3400 р. Если со спортинвентарём вы везёте чемодан, то за одно из мест нужно заплатить по тарифам сверхнормативного багажа.

Utair

Авиакомпания предлагает четыре тарифа: «Минимум», «Оптимум», «Премиум» и «Бизнес». Пассажиры бизнес-тарифа получают довольно вместительный багажный план: 2 ручные клади по 5 и 10 килограммов, 2 багажных места общим весом до 30 килограммов, а также 1 багажное место для горнолыжного оборудования. По тарифу «Премиум» доступны также две ручные клади, 1 багажное место до 20 килограммов и багаж для спортинвентаря, не превышающий 20 килограммов.

В «Оптимуме» доступна только одна ручная кладь до 5 килограммов и багажное место до 20 килограммов, которое можно поменять на место для спортивного оборудования, но тогда за дополнительный багаж придётся заплатить. Тариф «Минимум» включает в себя ручную кладь до 5 килограммов, а за горнолыжное оборудование нужно доплачивать.

Стоимость провоза спортинвентаря весом не более 20 килограммов составит 3000р (или 50 € на международных рейсах). Чтобы сдать больше багажа, нужно доплатить: при оформлении билета сверхнормативное место багажа обойдется в 2499 р, при регистрации на рейс на сайте или оплате в аэропорту — 3000р.

«Победа»

У авиакомпании есть три тарифа: «Базовый», «Выгодный» и «Максимум». В последних двух провоз багажа до 20 килограммов включён в стоимость. По билету базового тарифа можно взять на борт только ручную кладь весом до 10 килограммов, за перевес придётся доплатить в аэропорту. Однако во всех тарифах горнолыжное оборудование перевозится только платно.

Путешественник может взять только один комплект снаряжения до 20 килограммов за дополнительную плату (например, чехол с лыжами или сноубордом и ботинками). Но на сайте авиакомпании указано, что один борт может провозить не более 20 комплектов, поэтому для спортинвентаря нужно забронировать место сразу при покупке билета.

Перевозка горнолыжного оборудования по России обойдётся в 1499 р при оформлении онлайн или по телефону минимум за 4 часа до вылета (заметим, что звонок платный). Оформление спортинвентаря в аэропорту будет стоить 4000 р, в иностранных аэропортах — 55 €.

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Источник: пресс-служба Туту.ру