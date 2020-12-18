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Рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса глава Центра Гамалеи Гинцбург. Чем она отличается от "Спутника V"

18:00 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

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Глава Центра Гамалеи рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса глава Центра Гамалеи Гинцбург. Чем она отличается от "Спутника V"Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаЕщё 892 новостей

Для производства "лайт-вакцины" от коронавируса не придется менять технологию, поскольку это первый компонент "Спутника V", рассказал РИА Новости директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам ученого, иммунитет после введения "лайт-версии" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%.
"Если человек заболеет после "лайт-вакцины", тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ. < ...> Через три месяца можно поставить второй компонент, защита продлится, это будет полноценная вакцинация", — добавил собеседник агентства.

Накануне Владимир Путин сообщил, что специалисты из Центра Гамалеи работают над однокомпонентной "лайт-вакциной" от COVID-19: схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.
Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-версию" планируют поставлять в другие страны: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.

Вакцина "Спутник V"
"Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.
Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Александр Гинцбург
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