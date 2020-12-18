18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Замахнулся топором на участкового пьяный "Ромео" в Новосибирске. Его задержали

17:32 18.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Однако, сотрудник полиции не растерялся, применил в отношении дебошира боевые приемы борьбы и обезвредил правонарушителя.

% name% title
В Новосибирске перед судом предстал житель Калининского района, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Новосибирска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 8 сентября 2020 года около 18 часов участковый уполномоченный полиции по указанию оперативного дежурного, в связи с поступившим обращением жительницы Калининского района об угрозе убийством, прибыл по адресу в квартиру дома по улице Новоуральская. Сотрудником полиции в указанной квартире был обнаружен находящийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель дочери заявительницы. На требование правоохранителя проехать вместе с ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчина не согласился. В ответ он взял топор и замахнулся им на участкового, высказывая в его адрес угрозу применения насилия. Однако, сотрудник полиции не растерялся, применил в отношении дебошира боевые приемы борьбы и обезвредил правонарушителя. После чего последний был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает в качестве наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: nsk.sledcom.ru

избил полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как его накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после "громкого" разговора с врачом сотрудники безопасности. Ему выписали витаминки и водичку
18:34 18-12-2020
Вытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
18:30 18-12-2020
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
БердскПодаркопад или Что спрятать под ёлку?
18:24 18-12-2020
Подаркопад или Что спрятать под ёлку?
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
18:20 18-12-2020
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
18:15 18-12-2020
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
Рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса глава Центра Гамалеи Гинцбург. Чем она отличается от "Спутника V"
18:00 18-12-2020
Рассказал о
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
17:50 18-12-2020
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
17:45 18-12-2020
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
17:41 18-12-2020
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
Замахнулся топором на участкового пьяный "Ромео" в Новосибирске. Его задержали
17:32 18-12-2020
Замахнулся топором на участкового пьяный