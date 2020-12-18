Замахнулся топором на участкового пьяный "Ромео" в Новосибирске. Его задержали

Однако, сотрудник полиции не растерялся, применил в отношении дебошира боевые приемы борьбы и обезвредил правонарушителя.

В Новосибирске перед судом предстал житель Калининского района, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Новосибирска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 8 сентября 2020 года около 18 часов участковый уполномоченный полиции по указанию оперативного дежурного, в связи с поступившим обращением жительницы Калининского района об угрозе убийством, прибыл по адресу в квартиру дома по улице Новоуральская. Сотрудником полиции в указанной квартире был обнаружен находящийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель дочери заявительницы. На требование правоохранителя проехать вместе с ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчина не согласился. В ответ он взял топор и замахнулся им на участкового, высказывая в его адрес угрозу применения насилия. Однако, сотрудник полиции не растерялся, применил в отношении дебошира боевые приемы борьбы и обезвредил правонарушителя. После чего последний был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает в качестве наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: nsk.sledcom.ru