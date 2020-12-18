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Почему уничтожила 400 000 доз вакцины от коронавируса Moderna

18:45 18.12.2020 Фото: © AP Photo / Mark Lennihan
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подобных проблем "следует ожидать" при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.

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Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил агентству Блумберг со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.
Отмечается, что проблема с "фильтрацией" возникла на финальных стадиях производства.
По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года.

Слауи отметил, что подобных проблем "следует ожидать" при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.
Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19. Как ожидается, вакцина Moderna может быть одобрена в США уже в пятницу.

Источник: РИА Новости

COVID-19 moderna вакцина коронавирус пандемия
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