Безмасочников и юрлиц оштрафовали на 6 млн рублей в Новосибирской области. Однако

Результаты почти 15 тысяч рейдов позволили усилить дисциплинированность по соблюдению ограничительных мер в регионе

В Новосибирской области с сентября 2020 года проведено 14,7 тысячи проверок по соблюдению ограничительных мер в условиях предотвращения распространения коронавируса. Контрольные мероприятия проводились в ежедневном формате, по их результатам по данным Роспотребнадзора региона составлено свыше 3 тысяч административных протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер. Это позволило повысить дисциплинированность организаций и граждан по соблюдению комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Итоги рейдовой работы по проверкам соблюдения ограничительных мер по коронавирусу за последние несколько месяцев подведены 18 декабря на совещании по планированию рейдовых мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

«Рейдовая работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в регионе в 2020 году проводилась с участием отраслевых министерств Правительства Новосибирской области – минпромторга, МинЖКХ, минстроя, минтранса, минэкономразвития, минкульта, а также с участием ГУ МВД России по Новосибирской области, УТ МВД России по СФО, Росгвардии, Роспотребнадзора. Итоги рейдовой работы регулярно показывают динамику снижения количества нарушений. Контрольные мероприятия будут проводиться до конца года, а также в следующем году, начиная с новогодних праздников – особое внимание в этот период планируется уделить соблюдению всех необходимых мер в учреждениях культуры, общепита, развлекательных учреждениях. Хочу напомнить, что к злостным нарушителям режима повышенной готовности в регионе будут применены самые жесткие меры», – прокомментировал Сергей Сёмка.

Так, по данным Роспотребнадзора региона за прошедшую неделю по итогам рейдов, в результате рассмотрения судом протоколов об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной продовольственной торговли (магазине) и общественного питания (кафе) были вынесены решения об административных приостановлениях деятельности.

Всего по данным Роспотребнадзора с 01.09.2020 года судом вынесено 182 постановления назначении административного штрафа в размере порядка 6,4 млн рублей, 33 постановления об административном приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов в сфере торговли по продовольственным и непродовольственным товарам, предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания.

Источник: nso.ru