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Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабря

21:18 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
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В субботу и воскресенье (19-20 декабря) с 9.00 до 17.00 можно будет обратиться в клиентские службы ПФР региона при наличии вопросов по единовременным детским выплатам в размере 5 тыс. рублей декабре.

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В выходные специалисты органов ПФР региона будут вести прием граждан по вопросам новой выплаты на детей.
Сюжет: Все пособия Путина
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Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабряВыплата 10 000 рублей: Когда ждать пособие семьям с детьми, все-таки ответил Путин 17 декабря 2020Ещё 403 новостей

В выходные специалисты органов ПФР региона будут вести прием граждан по вопросам новой выплаты на детей.

В субботу и воскресенье (19-20 декабря) с 9.00 до 17.00 можно будет обратиться в клиентские службы ПФР региона при наличии вопросов по единовременным детским выплатам в размере 5 тыс. рублей декабре, если у Вас нет возможности подать заявление в электронном виде на новую выплату или сменить реквизиты банковского счета через портал госуслуг. С понедельника по пятницу прием в органах ПФР будет вестись по обычному графику.

ВНИМАНИЕ! Подавать заявление на новую выплату необходимо только тем гражданам, у которых ребенок родился (появился) после 1 июля 2020 года либо ранее не подавалось заявление ни на одну из «детских» выплат. Удобнее всего подать заявление в электронном виде. На портале госуслуг со вчерашнего дня запущен сервис, через который можно подать заявление на установление выплаты. Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года. В остальных случаях заявление подавать не нужно.

На портале госуслуг запущен также сервис, позволяющий подать заявление на смену реквизитов счета для перечисления социальных выплат. Этот сервис понадобится семьям (получателям) в том случае, если счет, который указывался раньше в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет, был закрыт, и Вам необходимо сообщить новые реквизиты.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы (в разделе «Гражданам»/ «Выплаты семьям с детьми»). Также задать свой вопрос можно в чате на сайте ПФР.

Источник:ПФР

вопросы выплата 5000 рублей выплаты дети родители Пенсионный фонд России
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