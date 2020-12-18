9 претендентов на кресло мэра Бердска - кто они? Читайте детальный разбор кандидатов

Первым документы на конкурс на главу города подал экс-глава Гусельниковского сельсовета Александр Трушакин. Затем заявились действующий мэр Евгений Шестернин, чиновник Сергей Синяев, активистка Наталья Слесарева, Павел Калганов. Что известно об этих людях?

Кто займет кресло мэра Бердска?

Закончился прием документов на конкурс по выбору главы Бердска 17 декабря. Напомним, на кресло мэра определилось 9 претендентов. Первым подал документы Александр Трушакин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за один день до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились претенденты — действующий глава Евгений Шестернин, Сергей Синяев, Наталья Слесарева, Павел Калганов и Алексей Шабин. В последний день общее число кандидатов увеличилось до 9.

Полный список кандидатов на кресло мэра Бердска:

- Шестернин Евгений Анатольевич

- Трушакин Александр Геннадьевич

- Синяев Сергей Викторович

- Слесарева Наталья Петровна

- Калганов Павел Эдуардович

- Шабин Алексей Николаевич

- Алексеев Дмитрий Юрьевич

- Владимиров Владимир Александрович

- Яковченко Николай Александрович.

Рассмотрим каждого из кандидатов подробнее.

Трушакин Александр Геннадьевич

Александр Трушакин первым подал документы, раньше он занимал пост главы Гусельниковского сельсовета. В случае победы он не допустит транспортную реформу в городе, а также увеличит штат сотрудников мэрии.

Трушакин отметил, что рост зарплаты в городе идет на 6%, но реальный индекс цен значительно выше. Причем, как минимум, раза в 2-3. Александр Геннадьевич на посту мэра планирует в первую очередь повысит зарплаты бердчанам.

Также Трушакин заявил, что необходимо сократить шесть МКУ. Причину ликвидации он видит в избыточном расходовании бюджетных денег. В среднем, по мнению Александра, они потребляют около 100 млн рублей в год. Что касается транспортной реформы, то Александр считает, что ее появление в Бердске не имеет смысла.

Следующим очень важным вопросом для него являются тарифы, так как Бердск один из самых больших городских округов, который имеет высокие тарифы на ЖКХ, учитывая то, что большинство населения пенсионеры.

Существенную проблему Трушакин видит и в домах, расположенных вблизи предполагаемого полигона. Считает, что этой задачей должен в первую очередь заняться будущий мэр.



Что касается транспортной реформы, то Трушакин считает, что ее появление в Бердске не имеет смысла. Кроме того, по мнению Александра, существует необходимость строить дополнительные мощности. Возникает необходимость проектирования новой котельной в связи с выходом частной котельной ТГК-1 из схемы теплоснабжения города.

Шестернин Евгений Анатольевич

Евгений Анатольевич в 1990 году окончил Новосибирский электротехнический институт. Сейчас Шестернину 61 год. Женат, имеет двоих взрослых детей — сына и дочь.

13 лет он проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года Евгений Шестернин назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, затем стал начальником управления потребительского рынка мэрии. В 2010-м он становится главой Заельцовского района. После объединения нескольких районов стал замглавы Центрального округа Новосибирска.

Пост мэра Бердска Евгений Анатольевич занимает с 2015 года. Тогда назначение главы города впервые прошло через конкурсный отбор. В нем участвовало 14 кандидатов.

В свободное время увлекается гравюрой и катанием на горных лыжах. Имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

Слесарева Наталья Петровна

Наталья Слесарева - зоозащитница, общественница и активистка, известная личность в Бердске. Она проводит митинги и пикеты против транспортной реформы, строительства новой свалки за кладбищем Бердска, а также исправцентра в городе.

В Бердске Слесарева проживает с 1975 года. В 1988 году в связи с семейными обстоятельствами Наталье пришлось на время покинуть дорогой ее сердцу город, но в 1993 году она вновь вернулась в родные края. Высшее юридическое образование получила в НГИ. В 1993 году была председателем уличного комитета в микрорайоне Озерный Бердска. Как утверждает Наталья, ее бурная деятельность борца за справедливость, помощника обездоленных началась именно с этой должности. Была членом комиссии и наблюдающим за тем, как строили дома на ул. 2-я Заводская. Являлась председателем ТОС "Микрорайона Юго-Восточный" Бердска. Состоит в организации "Зеленый Патруль", а также в общественных организациях против строительства мусорного полигона и исправительного центра в Бердске. Член общественной палаты Бердска.

Претендующая на пост мэра назвала несколько проблем существующих в городе. Наиболее острой проблемой Слесарева назвала ситуацию в больнице в Бердске. Строительство мусорного полигона тоже очень больная и острая тема для Слесаревой. Она напоминает о том, что Бердск курортный город, всегда был спортивным. Ей хотелось бы, чтобы эти традиции сохранились, тем не менее, со строительством свалки может все прекратиться.

-Народу нужно показать, что можно все исправить, даже пускай это кухарка, повариха, техничка, можно исправить все, самое главное желание иметь, а я хочу, - отмечает Наталья Слесарева.

Синяев Сергей Викторович

Сергей Синяев работал начальником управления образования Новосибирского района. После был председателем Совета депутатов Баганского района Новосибирской области.

Сергей Викторович был избран депутатом 4 созыва. Затем ему поступило предложение возглавить отдел министерства региональной политики, он согласился. Сейчас Синяев начальник отдела управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области.

Сильным конкурентом для него является действующий мэр Бердска Евгений Шестернин, считает он. Сергей Синяев назвал его достойным кандидатом, достойным мэром.

Синяев воздержался от ответа на вопрос, какая проблема является особо острой в Бердске. При этом подчеркнул, что изучил проблемы города, но он хотел бы говорить о них на конкурсе по выбору главы.

-Мной составлена программа, но каких-то заявлений я на этот счет делать не хочу,- сказал Синяев.

Калганов Павел Эдуардович

Павел Калганов из Бердска известен как крупный бизнесмен. В открытых источниках указано, что Калганов Павел Эдуардович является руководителем и учредителем 6 организаций:

- ООО "МНПО"Эколог" (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие)

- ООО "Фортойл 888" (Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами)

- ООО "Форпост-Сибирь" (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием)

- ООО "Мегаинвест"(Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха)



- ООО "Траст" (Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами).

Шабин Алексей Николаевич

Алексей Шабин известен, как активист, общественник. Напомним, он отправил видеообращение президенту Владимиру Путину против полигона ТКО у кладбища Бердска.

Шабин родился в Кемеровской области. В Новосибирской области он живёт больше 20 лет. В Бердске - 10 лет. Алексей - директор по развитию в частной компании, имеет строительное образование, член партии «Яблоко».

В первый раз Шабин выступал против начала строительства свалки на границе Бердска летом 2020, участвовал в акциях протеста, писал открытые обращения к власти.

- Бердск находится на берегу Обского водохранилища и может стать туристической меккой. Но при попустительстве властей Новосибирской области и города Бердска была инициирована работа по строительству свалки непосредственно у границ города, - говорил Шабин.

Шабин отмечает, что видел многие города, ездил в разные места в связи с профессией. У него есть представление, каким должен быть уютный и красивый город. Кроме того, он хорошо знает "больные точки" Бердска. В частности он называет такие проблемы, как задымленность города из-за отапливания частного сектора углем. Кроме того он напомнил, что многим бердчанам до сих приходится ездить в Новосибирск на работу. В Бердске не хватает предприятий, в городе низкий уровень жизни, который он считает своей задачей поднимать, если станет мэром.

Алексеев Дмитрий Юрьевич

Дмитрий Алексеев - бывший начальник АТИ мэрии Бердска. Напомним, он также участвовал в конкурсе по выбору мэра города в 2015 году, когда победил Шестернин. Алексеев заявлял, что заставит чиновников работать.

Кроме того, что Алексеев возглавлял административно-техническую инспекцию, он служил в ОБЭП, возглавлял ветеранскую организацию СОБРа. Силовики Новосибирской области открыто поддерживали кандидатуру Дмитрия Юрьевича, обнародовав письмо в его поддержку в 2015 году. В той борьбе по итогам голосования после дебатов, напомним, он занял третье место из девяти выступивших кандидатов.

В своей программе развития Бердска Алексеев отмечал, что местное самоуправление, отвечающее за социальную ситуацию на своей территории, не участвует в принятии спущенных сверху решений, что в ряде случаев болезненно сказывается на интересах населения.

Общий его вывод таков: необходимо разработать комплексную, экономически обоснованную и юридически выверенную стратегию развития бюджетного федерализма в России. Однако, жизнь идет постоянно, возникающие проблемы необходимо решать сегодня и самостоятельно, а не сидеть сложа руки в ожидании «светлого будущего».

Главной и приоритетной целью мэра, по мнению Алексеева, является создание рабочих мест в Бердске.

Однако, данная цель достаточно глобальная, одними лозунгами и призывами к обществу ее не решить, а необходимо выполнить ряд задач, таких как:

-создать реальный благоприятный инвестиционный климат для предпринимателей всех уровней;

-создать условия для развития Бердска, как культурного и спортивного центра;



-провести мероприятия в социальной сфере с целью поддержки населения.

Владимиров Владимир Александрович

О восьмом кандидате в мэры Бердска Владимире Владимирове редакции "Курьер. Среда. Бердск" известно немного. По данным открытых источников Владимир Александрович является арбитражным управляющим в "Сибирском центре экспертов антикризисного управления".

Яковченко Николай Александрович

Николай Яковченко раньше был директором управляющей компании ГК «Вымпел-Сервис». Два года назад он вошел в число победителей областного конкурса «Команда региона – 2018».

Заявки на участие подавали 500 жителей региона в возрасте от 25 лет до 50 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года. Победителями конкурса в 2018 году стали 30 человек, в том числе и 40-летний бердчанин Николай Яковченко.

Также известно, что Николай Яковченко и сейчас остается директором управляющей компании «Вымпел».

P.S.

Документы претендентов на должность мэра Бердска будут проверять еще 7 дней. 25 декабря в мэрии состоится сам конкурс, где кандидаты покажут свои знания законов, пройдя тест, представят свою программу развития города и пройдут собеседование.

Выберут мэра Бердска депутаты горсовета тайным голосованием. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за тем, как пройдет конкурс. Читайте подробности в ближайшее время.

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