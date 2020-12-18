Старшему поколению
Бабушкам и дедушкам, мамам и папам подарите полезные и приятные подарки, которые покажут вашу заботу и внимание к родному человеку. Например, можно выбрать большой уютный плед с натуральным составом, который будет согревать зимой или теплый качественный халат.
Перед Новым годом можно устроить совместный поход по магазинам, но истинных его целей не раскрывайте. Ваша задача - выяснить, что же приглянется вашей маме или дедушке. Магазины выбирайте тематические, например, с предметами для интерьера или же инвентарем для рыбалки. Наверняка человеку что-то понравится, и он вам об этом сообщит, а вам только останется посетить магазин в другой день и приобрести нужный подарок.
Хорошим подарком будут новые очки для зрения, если получатель, конечно, ими пользуется. В этом случае, неожиданного сюрприза не получится, но от этого он вовсе не станет менее приятным. Нужно будет посоветоваться с лечащим врачом, взять направление на очки и вместе с родственником прийти и выбрать подарок. Удачным презентом будут билеты в драматический театр или на балет. Незабываемые впечатления от праздничного культурного похода будут обеспечены.
Бабушкам и дедушкам, мамам и папам подарите полезные и приятные подарки, которые покажут вашу заботу и внимание к родному человеку. Например, можно выбрать большой уютный плед с натуральным составом, который будет согревать зимой или теплый качественный халат.
Перед Новым годом можно устроить совместный поход по магазинам, но истинных его целей не раскрывайте. Ваша задача - выяснить, что же приглянется вашей маме или дедушке. Магазины выбирайте тематические, например, с предметами для интерьера или же инвентарем для рыбалки. Наверняка человеку что-то понравится, и он вам об этом сообщит, а вам только останется посетить магазин в другой день и приобрести нужный подарок.
Хорошим подарком будут новые очки для зрения, если получатель, конечно, ими пользуется. В этом случае, неожиданного сюрприза не получится, но от этого он вовсе не станет менее приятным. Нужно будет посоветоваться с лечащим врачом, взять направление на очки и вместе с родственником прийти и выбрать подарок. Удачным презентом будут билеты в драматический театр или на балет. Незабываемые впечатления от праздничного культурного похода будут обеспечены.
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Супругам
Любимой можно подарить хорошие духи, конечно, в случае если у вас нет сомнений в том, какие ароматы она предпочитает. Иначе подарок рискует пылиться на полке. Классическим презентом являются ювелирные украшения, просто загляните в шкатулку, чтобы удостовериться в том, какой стиль предпочитает супруга, и тогда подарок будет действительно удачным.
Хорошим решением будет вручить подарочный сертификат в магазин с аксессуарами, безделушками для интерьера или одеждой. Не нужно думать, будто бы такой подарок слишком официальный и обезличенный. В нем есть неоспоримый плюс – вы точно не прогадаете, ведь ваша супруга выберет себе вещь по вкусу.
Для мужчины можно выбрать хороший теплый свитер или качественные перчатки. Порадуется супруг и каким-нибудь гаджетам для автомобиля, но дарить такие вещицы можно только если вы точно знаете, что они необходимы. Также можно купить качественный кожаный ремень и фирменную зажигалку.
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Дальним родственникам
Родственникам, с которыми вы встречаетесь только по праздникам, можно подарить вкусный чай или кофе, а также качественный алкоголь, если вы уверены в том, что такому подарку обрадуются. Хорошим новогодним сюрпризом будет нарядная игрушка на елку, которой можно будет украсить дерево, или красивый набор вкусного печенья или пирожных. Если перед Новым годом вы отправляетесь в гости к родственникам, то можно преподнести общий подарок для всей семьи, например, вкусный домашний торт или корзину с фруктами.
Самым маленьким
Детям до трех лет выбирать подарки достаточно просто, в таком возрасте малыши еще не очень привередливы и обрадуются почти любой яркой игрушке. Можно выбрать машинку или куклу, разноцветные кубики, книгу с большими и яркими рисунками или крупные пазлы. Хорошим вариантом будет развивающий подарок, например, набор для лепки или рисования. Сейчас очень популярны специальные интерактивные доски - деревянные панели, на которых расположены разнообразные занимательные штучки - счеты, шнурки, выключатели и много другое. Малыши обожают играть с такими панелями, кроме того, они прекрасно развивают мелкую моторику.
Обязательно обратите внимание на безопасность подарка, пожалуй, это должно быть одним из главных условий при выборе. Внимательно посмотрите, нет ли острых углов или мелких деталей, которые могут отпасть.
Детям до трех лет выбирать подарки достаточно просто, в таком возрасте малыши еще не очень привередливы и обрадуются почти любой яркой игрушке. Можно выбрать машинку или куклу, разноцветные кубики, книгу с большими и яркими рисунками или крупные пазлы. Хорошим вариантом будет развивающий подарок, например, набор для лепки или рисования. Сейчас очень популярны специальные интерактивные доски - деревянные панели, на которых расположены разнообразные занимательные штучки - счеты, шнурки, выключатели и много другое. Малыши обожают играть с такими панелями, кроме того, они прекрасно развивают мелкую моторику.
Обязательно обратите внимание на безопасность подарка, пожалуй, это должно быть одним из главных условий при выборе. Внимательно посмотрите, нет ли острых углов или мелких деталей, которые могут отпасть.
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Дошкольникам
Дочка обрадуется набору детской косметики, но перед покупкой следует внимательно прочитать состав на предмет не самых полезных для детской кожи веществ. Можно подарить красивое платье принцессы или туфельки, такой подарок обязательно понравится, ведь именно в дошкольном возрасте девочки начинают проявлять первый интерес к моде и нарядам. Хорошим подарком будет красиво оформленная девичья анкета, юные принцессы большим с удовольствием их заполняют.
Мальчики-дошкольники обожают самую разнообразную технику - пожарные машины, самолеты, железные дороги, а если все это еще будет издавать громкие звуки, то восторгу от подарка не будет предела. Часто мальчишки проявляют интерес к чему-то конкретному, например, к фигуркам солдатиков, роботам или динозаврам. Можно дополнить коллекцию ребенка новым другом, он будет рад такому подарку. Если хотите увлечь сына спортом - подарите футбольный мяч или хоккейную клюшку, и у вас появится отличный повод записаться в спортивную секцию.
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Школьникам
Подрастающего ребенка уже сложно чем-то удивить, но и здесь можно постараться. Несмотря на то, что ваш сын уже серьезный семиклассник, уверяем, он будет в восторге от радиоуправляемого самолета или машины. Хорошим подарком будут наручные часы, как для мальчика, так и для девочки, которые станут первым взрослым аксессуаром. Ребенку постарше можно подарить смартфон или планшет, а если есть интерес к творчеству, то фотоаппарат.
Девочки в школьном возрасте часто начинают проявлять интерес к рукоделию, а это может стать хорошей идеей для подарка. Например, можно порадовать набором для создания мыла ручной работы или качественной бумагой и красками. Также можно устроить совместный поход в магазин одежды, пусть девочка самостоятельно выберет себе наряд по вкусу.
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