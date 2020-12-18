Старшему поколению

Бабушкам и дедушкам, мамам и папам подарите полезные и приятные подарки, которые покажут вашу заботу и внимание к родному человеку. Например, можно выбрать большой уютный плед с натуральным составом, который будет согревать зимой или теплый качественный халат.



Перед Новым годом можно устроить совместный поход по магазинам, но истинных его целей не раскрывайте. Ваша задача - выяснить, что же приглянется вашей маме или дедушке. Магазины выбирайте тематические, например, с предметами для интерьера или же инвентарем для рыбалки. Наверняка человеку что-то понравится, и он вам об этом сообщит, а вам только останется посетить магазин в другой день и приобрести нужный подарок.



Хорошим подарком будут новые очки для зрения, если получатель, конечно, ими пользуется. В этом случае, неожиданного сюрприза не получится, но от этого он вовсе не станет менее приятным. Нужно будет посоветоваться с лечащим врачом, взять направление на очки и вместе с родственником прийти и выбрать подарок. Удачным презентом будут билеты в драматический театр или на балет. Незабываемые впечатления от праздничного культурного похода будут обеспечены.

