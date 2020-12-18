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Выходите из салона! Женщина, вы вменяемая?: женщина втащила огромную лавку в троллейбус. Вирсуное видео

19:36 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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В четверг Милявская в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео с хэштегом repost⁣. "Нет слов...⁣⁣ Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе со скамейкой, которая, вероятно, ей не принадлежит".

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Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был зафиксирован в "Горэлектротрансе", а пользователи соцсетей заподозрили, что розыгрыш устроила певица Лолита Милявская.
Жители Петербурга уже сутки обсуждают курьезный случай с женщиной, пытавшейся занести в общественный транспорт деревянную скамейку, однако инцидент не был зафиксирован в "Горэлектротрансе", а пользователи соцсетей заподозрили, что розыгрыш устроила певица Лолита Милявская.
В четверг Милявская в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео с хэштегом repost⁣. "Нет слов...⁣⁣ Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит", - написала она в подписи к видео. Сама видеозапись быстро стала вирусной, облетев соцсети и каналы в мессенджерах.
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

На опубликованном видео женщина в шубе пытается занести в салон внушительных размеров скамью. "Выходите из салона! Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала", - кричит кондуктор. Женщина со скамейкой в ответ орёт водителю: "Закрывай дверь, люди мерзнут".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", "такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было".
"Мы сами с интересом наблюдаем за развитием этой истории. Но точно можем сказать, что в реальности такого случая не было, он бы уже вошёл в городской фольклор с учётом современной скорости распространения информации", - добавили в пресс-службе перевозчика.
В комментариях к записи пользователи соцсети предположили, что женщиной на видео была сама Лолита. "Лолита, вы наш Чаплин в шубе!" - написала одна из подписчиц. Другая сообщила, что узнала певицу только по голосу.
Источник: РИА Новости
автобус розыгрыш скамейка Лолита Милявская
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