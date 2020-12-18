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Перенести новогодние каникулы на май 2021, предложил Онищенко

19:25 18.12.2020 Фото: Страница политика вконтакте
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И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке. Может, и правда - перенести?

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И назвал оливье "сакральным блюдом"

Бывший главный санитарный врач Росси Геннадий Онищенко на пресс-конференции высказался про оливье и дал свои рекомендации по встрече Нового года.

«Если в российской семье нет оливье и селедки под шубой, это не Новый год. В советское время это были сакральные блюда", - сказал Онищенко, но предупредил о необходимости быть осторожными с праздничным столом и вообще предложил перенести новогодний отдых на майские праздники.

"Мы даже 31 декабря отпускали женщин пораньше с работы, чтобы они успели сделать пресловутый салат оливье, достав баночку венгерского зеленого горошка», - вспомнил Онищенко, но призвал не перегружать ночью 31 декабря свой организм - на столе должны быть легкие блюда.

«Любые витамины вы получите из фруктов, овощей. Они нужны и для стимулирования метаболизма. Безусловно, белок нужен - белое мясо, рыба. Не переедайте, ешьте в меру, больше веселитесь и, самое главное, радуйтесь редкой возможности находиться в семье, видеть своих близких, детей, внуков, - заявил Онищенко. - Употребляйте легкую пищу в течение всех десяти дней, которые вы, к сожалению для меня, будете праздновать,

Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год. Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке».

Россиянам, которые встретят праздник за городом, врач порекомендовал чаще гулять. «За рубеж ехать я бы не советовал, да и не надо, - считает Онищенко. - Нам то ли со скрытым юмором, то ли с сарказмом рекомендовали Танзанию, Сейшельские острова, то ли Маврикий, то ли еще что-то. Конечно, это самые курортные места, да... Привычная для нас Турция демонстрирует плохие показатели заболеваемости. В общем, за рубежом делать нечего».

Источник: МК

новый год оливье праздник Геннадий Онищенко
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