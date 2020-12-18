Тракторист при уборке снега задним ходом наехал на 8-летнюю девочку. Погибла

В результате ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по городу Костомукша Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении мужчины

Следственным отделом по городу Костомукша Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пишет СК Карелии .

По версии следствия, в дневное время 17 декабря 2020 года подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 8-летнюю девочку. В результате ребенку причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.