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NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами

21:26 18.12.2020 Фото: pxhere
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Огромный астероид на огромной скорости приближается к Земле. Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн километров. Астероид пройдет ее 18 декабря.

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Его скорость – около 7,65 километра в секунду

К Земле приближаются два астероида, размер одного из них  сопоставим с размерами авиалайнера.

Об этом свидетельствуют данные NASA.

Отмечается, что расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 метров. Его скорость – около 7,65 километра в секунду.

Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн километров. Астероид пройдет ее 18 декабря.

Диаметр второго астероида – приблизительно от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тысячу километров.

астероид приближается к Земле
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