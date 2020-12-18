NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами

Огромный астероид на огромной скорости приближается к Земле. Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн километров. Астероид пройдет ее 18 декабря.

Его скорость – около 7,65 километра в секунду

К Земле приближаются два астероида, размер одного из них сопоставим с размерами авиалайнера.

Об этом свидетельствуют данные NASA.

Отмечается, что расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 метров. Его скорость – около 7,65 километра в секунду.

Ближайшая точка траектории полета к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 млн километров. Астероид пройдет ее 18 декабря.

Диаметр второго астероида – приблизительно от 5,3 до 12 метров. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тысячу километров.