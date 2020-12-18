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Бывший зять Мишустина высудил 350 тыс. рублей у Навального

23:00 18.12.2020 Фото: Кадр из видео
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Бизнесмен Александр Удодов, ранее женатый на сестре премьера Михаила Мишустина, судился с Алексеем Навальным из-за выпущенного в феврале расследования.

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Бизнесмен Александр Удодов, ранее женатый на сестре премьера Михаила Мишустина, судился с Алексеем Навальным из-за выпущенного в феврале расследования.

Бизнесмен Александр Удодов, ранее женатый на сестре премьера Михаила Мишустина, судился с Алексеем Навальным из-за выпущенного в феврале расследования. Победу в суде истец одержал в тот же день, когда стало известно о его разводе.

Бизнесмен Александр Удодов выиграл судебное разбирательство с основателем ФБК Алексеем Навальным. Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил его иск о защите чести и достоинства, связанный с расследованием оппозиционера, посвященном недвижимости бизнесмена, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Люблинский суд взыскал 350 тыс. руб. с Алексея Навального по иску о защите чести и достоинства от предпринимателя Александра Удодова», — заявили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

С 2008 года Удодов был женат на сестре премьера Михаила Мишустина Наталии Стениной, сообщал он в интервью «Известиям». «Сейчас мы с Натальей уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — говорил бизнесмен в феврале. 18 декабря стало известно, что Удодов развелся со Стениной. По его словам, это произошло по обоюдному согласию, все имущественные вопросы урегулированы соглашением.

Иск к Навальному Удодов подал в июле 2020 года. Это произошло почти спустя полгода после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка писал о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах.

В августе, после того как Навальный был госпитализирован и отправлен на лечение в Германию, рассмотрение дела было приостановлено. Вновь рассматривать его суд начал 17 ноября.

Источник: РБК

зять Мишустина расследование суд Алексей Навальный Александр Удодов Фонд борьбы с коррупцией
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