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Пресс-релиз

Xiaomi Mi Band 5 - лучший фитнес-трекер года по соотношению цена/качество

20:19 18.12.2020
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Ежегодно обладатели фитнес-браслетов и те, кто планирует себе такой приобрести, ожидают обновленную версию Mi Band от Xiaomi. И каждый раз новый вариант устройства называют «лучшим фитнес-трекером по доступной цене».

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Xiaomi Mi Band 5 в Новосибирске iwbm.ru

Компания сразу поняла формулу успеха: браслеты всегда предлагают основные функции за небольшую цену. Сегодня же все почитатели уже могут купить Xiaomi Mi Band 5 в Новосибирске и в других городах России. Релиз этого года, который также встал в ряды лидеров рынка.

Пятая версия достаточно похожа внешне на предыдущую - Mi Band 4, однако стала немного больше - с диагональю экрана 1,1 дюйма. Устройство может работать две недели без подзарядки при «нормальном» использовании, включая работающую функцию отслеживания нескольких физических упражнений. Зарядное устройство для пятой модели стало более продвинутым и удобным - контакты подключаются к трекеру с помощью магнита. При этом можно не доставать корпус гаджета из ремешка. Интегрированы показатели персональной активности для наилучшей оценки общего состояния здоровья на основании индивидуальных данных (пол, возраст, частота пульса и др.).

Преимущества и новые функции

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Xiaomi Mi Band 5 в Новосибирске iwbm.ru

Доступны полезные интеллектуальные функции, включая уведомления приложений и телефонных звонков. При переходе в ночной режим автоматически затемняется экран браслета, данную функцию можно настроить по расписанию. Есть даже возможность установить шаблоны вибрации для определенных приложений. Mi Band 5 поддерживает более сотни новых циферблатов: ведь всем нравится индивидуализировать свои устройства. К другим полезным обновлениям Mi Band 5 относятся:

  • возможность мониторинга одиннадцати спортивных режимов по сравнению с шестью в предыдущей версии;
  • более частый мониторинг сердечного ритма, а также возможность настройки автоматической записи в течение дня;
  • лучшее отслеживание и анализ сна;
  • запись менструального цикла;
  • улучшенная производительность подключенного GPS.

Браслет совместим как с телефонами на платформе Android, так и iOS. Для наиболее удобного использования доступно приложение Xiaomi Mi Fit. В каталоге техники iwbm.ru можно заказать новейший фитнес-трекер по самой выгодной цене. Все товары из интернет-магазина доступны под заказ. Непосредственно склад продавца располагается в Новосибирске, но доставка осуществляется по всей России.

фитнес-браслет
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