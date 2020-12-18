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18 декабря заработал знаменитый своей нестандартной формой каток у оперного театра в Новосибирске. Сколько стоит покататься?

22:00 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
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Цена для взрослых — 150 рублей в час, для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час. Вход на каток со своим инвентарём — бесплатный.

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Главный городской каток — в Театральном сквере у НОВАТа — заработает сегодня, 18 декабря, в 13:00, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Перед открытием качество льда проверят фигуристы Центра зимних вида спорта. Для посетителей оборудованы тёплые раздевалки и пункт проката с хоккейными и фигурными коньками от 28 до 47 размера.

Цена для взрослых — 150 рублей в час, для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час. Вход на каток со своим инвентарём — бесплатный.

Заточка коньков обойдётся в 120 рублей за пару.

Ледовая площадка у оперного театра будет работать в таком режиме:

  • понедельник: с 15:00 до 22:00;
  • вторник — воскресенье: с 11:00 до 22:00 (технический перерыв — с 16:00 до 17:00).

Новосибирцам напомнили, что в раздевалке и пункте проката следует соблюдать масочный режим и дистанцию. Администратор катка будет проводить всем термометрию.

Источник: НН

каток коньки прокат НОВАТ
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