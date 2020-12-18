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Солить и квасить капусту в декабре 2020 по лунному календарю: 19 декабря солить нельзя, 20 декабря - можно

22:30 18.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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19 и 21 декабря 2020 года квашеная капуста у вас не получится и будет невкусной.

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Только на растущую луну можно заниматься засолкой капусты

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020

22 декабря (8 -й лунный день), 28 декабря (14 -й лунный день), 31 декабря (17 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020

20 декабря (6 -й лунный день), 24 декабря (10 -й лунный день), 30 декабря (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020

19 декабря (5 -й лунный день), 21 декабря (7 -й лунный день), 25 декабря (11 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020

23 декабря (9 -й лунный день), 26 декабря (12 -й лунный день), 27 декабря (13 -й лунный день), 29 декабря (15 -й лунный день)

благоприятные дни квасить капусту в декабре 2020
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Когда будете квасить капусту?

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