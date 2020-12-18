Солить и квасить капусту в декабре 2020 по лунному календарю: 19 декабря солить нельзя, 20 декабря - можно

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020
22 декабря (8 -й лунный день), 28 декабря (14 -й лунный день), 31 декабря (17 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020
20 декабря (6 -й лунный день), 24 декабря (10 -й лунный день), 30 декабря (16 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020
19 декабря (5 -й лунный день), 21 декабря (7 -й лунный день), 25 декабря (11 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на декабрь 2020
23 декабря (9 -й лунный день), 26 декабря (12 -й лунный день), 27 декабря (13 -й лунный день), 29 декабря (15 -й лунный день)