18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК

21:37 18.12.2020 Фото: Кадр из пресс-конференции
0

На пресс-конференции  Владимира Путина житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

% name% title
Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.
Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
"Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.
Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
"(Мужчина, отправивший сообщение президенту) сказал, что был излишне эмоционален, но какие бы эмоции не переполняли, на всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдет и принесет свои извинения", - сказал Панычев журналистам.
Источник: РИА Новости
клевета пресс-конференция сельский врач Владимир Путин Следственный комитет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что сделает СК?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День риэлтора в России отмечают 19 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
21:50 18-12-2020
День риэлтора в России отмечают 19 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер. Причина - коронавирус
21:45 18-12-2020
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер. Причина - коронавирус
Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК
21:37 18-12-2020
Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК
Навального допросили в Берлине
21:30 18-12-2020
Навального допросили в Берлине
NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами
21:26 18-12-2020
NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами
БердскСрочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря! 2
21:22 18-12-2020
Срочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря!
Главная молитва Николаю Чудотворцу 19 декабря о помощи в деньгах
21:20 18-12-2020
Главная молитва Николаю Чудотворцу 19 декабря о помощи в деньгах
Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабря
21:18 18-12-2020
Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабря
Бердск9 претендентов на кресло мэра Бердска - кто они? Читайте детальный разбор кандидатов
21:00 18-12-2020
9 претендентов на кресло мэра Бердска - кто они? Читайте детальный разбор кандидатов
С днем Святого Николая Чудотворца замечательные поздравления в стихах и прозе 19 декабря 2020 года
20:45 18-12-2020
С днем Святого Николая Чудотворца замечательные поздравления в стихах и прозе 19 декабря 2020 года