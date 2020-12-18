Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

"Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.

Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.