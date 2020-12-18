Деньги на путинскую выплату 5000 рублей премьер в размере 73,5 млрд рублей отправил в регионы. Проверяйте счета

На рассмотрение заявлений отводится не более пяти дней. Ещё три дня даётся на то, чтобы деньги были перечислены на счёт. Выплаты не будут облагаться налогом и учитываться в составе доходов при назначении мер социальной поддержки.

По указу Президента семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тыс. рублей на каждого такого ребёнка

Средства выделены из резервного фонда Правительства.

По указу Президента семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тыс. рублей на каждого такого ребёнка. Председатель Правительства Михаил Мишустин распорядился выделить на эти цели более 73,5 млрд рублей.

Родителям, которые подавали заявления на детские выплаты весной и летом 2020 года, больше не придётся это делать. Деньги им будут начислены автоматически. Заявление понадобится только в том случае, если ребёнок родился после 1 июля 2020 года либо родители ранее не обращались за выплатами. Заявление на новую выплату в 5 тыс. рублей можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или через Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года. Это предусмотрено правилами осуществления выплат, которые также утвердил Председатель Правительства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали президентские выплаты, был изменён или закрыт банковский счёт.

На рассмотрение заявлений отводится не более пяти дней. Ещё три дня даётся на то, чтобы деньги были перечислены на счёт. Выплаты не будут облагаться налогом и учитываться в составе доходов при назначении мер социальной поддержки.

Выплаты в 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до 8 лет Президент анонсировал в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря. 18 декабря Михаил Мишустин провёл совещание с вице-премьерами, на котором поручил оперативно довести до получателей выделенные Правительством деньги. Он подчеркнул, что важно перечислить средства в максимально короткие сроки, чтобы граждане могли купить детям подарки к Новому году.

Постановление правила выплаты