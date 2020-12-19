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Подарки на новый 2021 год Быка: что недорого подарить родным и близким

18:15 19.12.2020 Фото: pxhere.com
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В свою очередь эксперты утверждают, что не так важно содержимое подарка, как его подача. Чем интереснее и ярче будет упакован презент – тем больше эмоций он вызовет у получателя.

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В преддверии Нового года, который пройдет под покровительством Быка, многие задумываются, что подарить родным и близким

В преддверии Нового года, который пройдет под покровительством Быка, многие задумываются, что подарить родным и близким. Эксперты назвали ТОП оригинальных и недорогих подарков, подходящих для главного зимнего праздника.

Недорогой подарок на Новый год Быка

Неблагоприятная эпидемическая ситуация повлекла за собой проблемы экономического характера в мире, что также сказалось на личном доходе многих россиян. В связи с этим при выборе новогоднего подарка важно ориентироваться не только на свойства подарка, но и его цену. Не стоит забывать и о предпочтениях того, кому будет вручен презент.

Поскольку тотемный зверь 2021 года – Белый металлический бык, в ночь на Новый год уместно дарить статуэтки, игрушки на елку и декоративные элементы в виде быка или коровы.

Для ценителей практичных подарков можно приобрести следующие бюджетные презенты:

чашка;
чехол для мобильного телефона;
декоративная свеча;
теплые тапки-носки;
коробка со сладостями;
шарф;

примочка для смартфона;
пирог, приготовленный собственными руками.

Родные и близкие обязательно оценят подарок, вне зависимости от того, что это будет – главное презентовать его от чистого сердца.

Подарки на новый 2021 год: идеи оригинальных презентов

Ценителям всего необычного сложнее угодить с новогодним подарком, однако современный рынок предлагает большого выбор товаров для этой категории людей.

Для любителей искусства подойдет картина по номерам или 3D-головоломка, оба подарка можно использовать не только с целью время провождения, но и в качестве декорации интерьера.

3D-светильник станет удачным подарком, как для взрослых, так и для детей: можно выбрать любую форму и цвет, однако в приоритете – светильник в виде быка.

Оригинальная подставка для вина станет крайне полезным подарком, поскольку будет выполнять дополнительную функцию – украшать интерьер.

Футболка или кофта с принтом символа грядущего может стать предметом выбора при поиске подарка, однако важно заранее знать размер будущего владельца одежды.

Планер с индивидуальным дизайном подойдет для занятых личностей, а также для тех, кто ставит перед собой большие цели. Планер, подаренный вначале года будет символизировать начало нового этапа в жизни.

Как выбирать подарок на новый 2021 год Бык

Покровитель будущего года, Бык – животное скромное и консервативное, что стоит учитывать при выборе подарков. Если стоит выбор между классическим подарком и последним веянием моды – лучше сделать выбор в сторону классики, чтобы почтить тотемного зверя. Таким образом, по мнению астрологов, человеку получившему «правильный» подарок в течении года будет сопутствовать удача.

Бык не любить пышности и напыщенности, поэтому не стоит отдавать последние деньги на презент, однако важны эмоции и чувства с какими будет вручен презент.

Бык символизирует трудолюбие так, что подарок сделанный собственными руками будет как никогда кстати.

В свою очередь эксперты утверждают, что не так важно содержимое подарка, как его подача. Чем интереснее и ярче будет упакован презент – тем больше эмоций он вызовет у получателя.

Источник: 1rre.ru

2021 идеи недорогие подарки новый год
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