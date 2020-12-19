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Видео с танцующем Сталлоне в TikTok стало вирусным

04:00 19.12.2020 Фото: wikimedia.org
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За несколько часов он набрал почти 12 миллионов просмотров, 2,4 миллиона лайков и более 32 тысяч комментариев.

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Зрителей приятно удивило, что 74-летний актер появился в самой популярной соцсети и подурачился под трек Майка Познера "Cooler than me"

Систин Сталлоне, дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне, опубликовала в тиктоке видео, на котором танцует и поет вместе со знаменитым папой. Ролик стал вирусным в Сети.

За несколько часов он набрал почти 12 миллионов просмотров, 2,4 миллиона лайков и более 32 тысяч комментариев. Зрителей приятно удивило, что 74-летний актер появился в самой популярной соцсети и подурачился под трек Майка Познера "Cooler than me".

Многие пользователи отметили: несмотря на то, что актер сильно состарился, он — все тот же легендарный герой из фильмов о "Рокки" и "Рэмбо".

"Даже подумать не мог, что когда-нибудь увижу Рокки в тиктоке", — отметил fernendoperaltaofficial; "Очень рада увидеть Сталлоне в TikTok", — подчеркнула jkines_; "Это самое крутое видео, которое я когда-либо смотрел в тиктоке", — заявил inglesez.

Сильвестр Сталлоне воспитывает троих дочерей Софию (24), Систин (21) и Скарлет (18). Но именно в соцсетях Систин актер появляется чаще всего.

@sistinestalloneeSly thinks he’s cooler than me

♬ Cooler Than Me - Single Mix - Mike Posner

Источник: ria.ru

актер дочь соцсеть танцует и поет Систин Сталлоне Сильвестр Сталлоне TikTok
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