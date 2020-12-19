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Екатерина II позвала иностранцев жить в России. И зачем же?

22:30 19.12.2020 Фото: Википедия
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Манифест призывал иностранных подданных переселяться в Россию, дискриминационное исключение делалось только для евреев.

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Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге

Вскоре после своей коронации Екатерина II 15 (4 по старому стилю) декабря 1762 года повелела заселить малообжитые районы Российской империи иностранцами.

Манифест призывал иностранных подданных переселяться в Россию, дискриминационное исключение делалось только для евреев.

«По вступлении Нашем на Всероссийский Императорский престол, главным правилом Мы себе поставили, чтобы навсегда иметь Наше матернее попечение и труд о тишине и благоденствии всей Нам вверенной от Бога пространной Империи, и о умножении в оной обитателей», — говорилось в документе.

Также объявлялась амнистия для подданных России, покинувших родину.

Документ отпечатали по сотне экземпляров на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и арабском языках, а Коллегия иностранных дел разослала его русским дипломатическим агентам за границей.

В 1763 году последовал второй манифест, в котором определялся перечень льгот и привилегий переселенцам.

Им гарантировали отправление обрядов по своей вере, свободу от платежа податей на определенное число лет, отвод земель в достаточном количестве, свободу от военной службы, невмешательство чиновников во внутреннюю юрисдикцию. Первыми откликнулись жители многочисленных германских государств.

Для иностранцев была назначена местность между Доном и Волгой — от села Чердынского до Царицына и далее до безымянной реки, впадающей в Дон, затем вверх Доном до Саратовского уезда и далее до острова Чердынского.

Первые партии колонистов поселились на территории Саратовской и будущей Самарской губернии, и за время с 1764 по 1766 год образовали 102 колонии.

Уже в 1766 году пришлось временно приостановить приём новых колонистов, его возобновили только в 1782-м.

Источник: www.pnp.ru

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