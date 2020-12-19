19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Штраф с камер можно будет обжаловать через Госуслуги

23:00 19.12.2020 Фото: pxhere
0

15 декабря Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами.

% name% title
Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении
«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», – считает Председатель ГД Вячеслав Володин.

15 декабря Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами.

«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», — считает Председатель Государственной Думы.

Источник: Госдума

госуслуги дорожные камеры камеры обжалование штраф
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас много штрафов с камер?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Откроют ли остров Бали для туристов в январе 2021 года?
23:30 19-12-2020
Откроют ли остров Бали для туристов в январе 2021 года?
Штраф с камер можно будет обжаловать через Госуслуги
23:00 19-12-2020
Штраф с камер можно будет обжаловать через Госуслуги
Екатерина II позвала иностранцев жить в России. И зачем же?
22:30 19-12-2020
Екатерина II позвала иностранцев жить в России. И зачем же?
Как вырастет цена на метро в 2021 году в Москве
22:00 19-12-2020
Как вырастет цена на метро в 2021 году в Москве
Как выбрать искусственную елку на Новый 2021 год?
21:30 19-12-2020
Как выбрать искусственную елку на Новый 2021 год?
Госдума запретила пенсионных агентов
21:00 19-12-2020
Госдума запретила пенсионных агентов
Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7 1
20:40 19-12-2020
Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7
Автобус 3 притормозил и проехал мимо пенсионера на ДК - откровенное хамство! 1
20:35 19-12-2020
Автобус 3 притормозил и проехал мимо пенсионера на ДК - откровенное хамство!
Для кого строят Восточный Обход Новосибирска?
20:32 19-12-2020
Для кого строят Восточный Обход Новосибирска?
Мария Шарапова выходит замуж за миллионера 2
20:30 19-12-2020
Мария Шарапова выходит замуж за миллионера