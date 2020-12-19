Штраф с камер можно будет обжаловать через Госуслуги

Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении

«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», – считает Председатель ГД Вячеслав Володин.

15 декабря Государственная Дума приняла во втором чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами.

«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», — считает Председатель Государственной Думы.

Источник: Госдума