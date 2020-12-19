Советы от Эвелины Хромченко: как женщине выглядеть стильно и дорого в 2021 году

Известный и популярный стилист Эвелина Хромченко дала советы по поводу того, как можно в следующем 2021 году выглядеть стильно и дорого

Известный и популярный стилист Эвелина Хромченко дала советы по поводу того, как можно в следующем 2021 году выглядеть стильно и дорого. Благодаря рекомендациям белокурой красавицы каждая женщина в любом возврате и весовой категории будет выглядеть привлекательно. Телеведущая даже не сомневается в том, что своего собственного тела стесняться не нужно, ведь оно дано Богом и природой, а значит является красивым. Все, что нужно сделать, так это просто подчеркнуть натуральную красоту.

Советы от Эвелины Хромченко о том, как выглядеть дорого в 2021 году

Джинсы

Знаменитый стилист считает, что актуальных джинсов в природе вообще не существует. Бывают только такие, которые хорошо подходят фигуре и сидят на ней идеально, подчеркивая все достоинства и скрывая недостатки. Иными словами, не имеет никакого смысла надевать на себя то, что сейчас на пике моды, показывают на мировых подиумах и рекламируют в глянцах. Кроме того, Эвелина Хромченко даже сравнила джинсы с некоторой пластической операцией.

Они должны либо подчеркивать все красивое, улучшая весь образ, или же хотя бы его не портить. Также модный дизайнер добавила, что предпочтение лучше всего отдавать именно гладким джинсам, а не с различными декорациями, вышивкой, принтами, рисунками, стразами, камнями или блестками. Подобные модели не всегда актуальны и не всем идут. Классика – это самый лучший варианта, который не просто подходит ко всему, но и всегда актуальный. То есть синие джинсы – это некоторый идеал, к которому можно подобрать любую другую одежду.

Каблуки

Эвелина Хромченко просто души не чает в каблуках и обожает их носить, сочетая с разной одеждой. Модный дизайнер считает каблуки некоторым универсальным солдатом. Однако здесь есть важный момент. Каблуки следует подбирать такие, которые удобны в носке и не создают дискомфорт ноге. Так что следует подбирать его более тщательно перед покупкой.

Особенно подойдут каблуки тем, у кого рост не слишком высокий, как у самой эффектной блондинки. Каблуки сделают даму выше и стройнее в некоторой степени. Эвелина также поделилась небольшим лайфхаком. Для того чтобы визуально удлинить ноги, следует подбирать цвет обуви под цвет джинсов или брюк. А полную женщину каблуки сделают несколько стройнее. Так что не стоит отказываться от них.

Эвелина Хромченко считает, что нужно следить за собой везде и всегда

Платье

Телеведущая уверена в том, что самой лучшей моделью из платьев является дизайн футляр. И здесь есть свои преимущества. Во-первых, платье-футляр всегда модная, стильная и актуальная модель, которая многим идет. А во-вторых, такой наряд способен украсить любую женщину, какой фигурой и ростом она бы не обладала. Кроме того, не стоит забывать о черном платье. Это классика, которая подойдёт для многих событий в жизни – вечеринки, свидания, прогулки, для светского мероприятия.

Эвелина Хромченко считает, что самым дешёвым и доступным, а также безопасным способом успокоить свои нервы и выйти из депрессии, является покупка нового платья. Стоит только попробовать и убедиться, что на самом желе это действует, такая себе психотерапия по-домашнему. Причем модный стилист уверена еще и в том, что платье можно носить абсолютно в любом возрасте. Но при этом дамам, которым за 50 лет, лучше к нему добавлять черные колготки.

Простота

Эвелина Хромченко уверена в том, что главной изюминкой каждой женщины является простота. Это значит, что базовые и лаконичные вещи помогут создать идеальный образ. Именно им следует отдавать предпочтение, а не модным вещам, которые далеко не всем идут, да еще и стоят бешеных денег. Отлично будет смотреться на любой фигуре и при любом возрасте белая рубашка или же блуза, брюки классического покроя, синие джинсы. А яркий платок в таком образе вместе с каблуками добавит неповторимую изюминку.

Красота везде

Эвелина Хромченко убеждена в том, что женщина должна оставаться женщиной везде и всегда. Даже у себя дома, где ее никто не видит, следует быть аккуратной и женственной. Но ни в коем случае не надевать на себя рваные футболки и штаны, ходить с растрепанной прической, запутанными волосами, помятым лицом. Домашнюю одежду без труда можно купить в любом магазине. Она также должна быть комфортной, удобной и при этом аккуратной, женственной и приличной. Даже в домашних условиях проводить время нужно достойно и это совсем не повод расслабиться и забыть умыться или же переодеться в чистую одежду.

Источник: rsute.ru