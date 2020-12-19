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19 декабря - День военной контрразведки в России: Традиции праздника военных и обычаи

09:50 19.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Многие победы и успехи Красной Армии в годы Гражданской войны были обеспечены благодаря работе ОО ВЧК, так же, как в последующие годы контрразведка внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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Работа контрразведчика не ограничивается только периодами войн и вооружённых конфликтов

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой, на тот исторический момент, входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

За период своего существования эта служба несколько раз меняла своё название, но основные аспекты, касающиеся особенностей её комплектования и, конечно, спектра решаемых задач, остались неизменными. Что касается задач, то они, пожалуй, лишь расширились.

Как же называлась эта служба, и какие задачи она должна была решать?

Исторические реалии 1918 года – это Гражданская война, угроза интервенции и борьба большевиков за удержание власти в стране. Независимо от того, о большевиках идёт речь или нет, но любой политический конфликт, в том числе решаемый военным способом, сопровождается не только дипломатическими нотами и сражениями вооружённых сил противоборствующих сторон. Успех обеспечивается в немалой степени ещё и противоборством на невидимом фронте.

Речь идёт о диверсионной подрывной деятельности (которая может носить как чисто материальный, так и идеологический характер), разведывательной работе, шпионаже. Именно для борьбы с этим и была создана контрразведка из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и органов Военного контроля. Тогда этот орган получил название Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Решение было принято Центральным комитетом РКП(б) как раз 19 декабря 1918 года. Именно с этого момента принято отмечать День российской военной контрразведки, хотя и до 1918 года в царской России также существовала контрразведка. А отмечается этот праздник, прежде всего, в узком кругу высокопрофессиональных сотрудников этого Департамента.

Сегодня неизменным остаётся подход к принципу комплектования контрразведки личным составом. С самого начала работы службы особое внимание уделяли личным качествам сотрудников, стоявшие во главе ведомства в первые годы его существования М.С. Кедров, Ф.Э. Дзержинский и В.Р. Менжинский. Важнейшими качествами для сотрудников были искренняя преданность революционным завоеваниям молодой Республики Советов, бесстрашие, честность, неподкупность, находчивость, хладнокровие. Профессиональные качества контрразведчиков оттачивались на практике, которой с лихвой хватало в первые годы существования службы. Профессиональному росту сотрудников способствовала и непрерывно совершенствовавшаяся система подготовки.

Многие победы и успехи Красной Армии в годы Гражданской войны были обеспечены благодаря работе ОО ВЧК, так же, как в последующие годы контрразведка внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, спасала жизни российских солдат и офицеров во время военных конфликтов 20 века.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 000 шпионов, террористов и диверсантов!

В наши дни военная контрразведка является частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Однако не надо думать, что работа контрразведчика ограничивается только периодами войн и вооружённых конфликтов. В мирное время эти люди стоят на страже покоя российских граждан, предотвращая террористические акты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих государственную тайну. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами РФ противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.

Помимо поздравлений в свой профессиональный праздник от руководства и коллег, 19 декабря сотрудники контрразведки отдают дань памяти своим погибшим товарищам.

Напомним, что 5 ноября В России отмечается День военного разведчика.

Источник: calend.ru

19 декабря 2020 День военной контрразведки в России история праздник ВЧК СМЕРШ
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