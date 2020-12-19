День снабженца в России отмечается 19 декабря 2020 года: Традиции важной даты

Символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок – Золотая рыбка

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца. Этот профессиональный праздник пока не учрежден официально, но его празднование уже стало доброй традицией во многих российских компаниях, которых с каждым годом становится все больше.

С предложением отмечать эту дату выступила в 2001 году компания «Симплекс» – поставщик полимерного сырья в России, и идея с энтузиазмом была поддержана профессиональным сообществом снабженцев.

Интересно, что символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок – Золотая рыбка. По мнению учредителей праздника, именно этот образ сказочной добытчицы и умелицы, способной достать всё, что угодно (в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя лучше отражает нелегкий каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для каждого предприятия работу снабженцев.

Ведь именно специалисты службы материально-технического снабжения, или отдельные снабженцы, вовремя достав нужные материалы, обеспечивают бесперебойную деятельность предприятия или фирмы. Особенно важно это для крупных предприятий и производств, где снабженец – это сотрудник, который несет ответственность за согласование, подписание и направление на утверждение планов закупок всех необходимых материалов, за количество и качество закупаемой продукции и организацию поставки. На его же плечи ложится и ежедневная кропотливая работа по своевременному обеспечению материалами, по проверке качества поставляемой на предприятие продукции.

Но, как отмечают специалисты, талант заниматься снабжением дан не всем. Ведь ответственность у таких сотрудников огромная, а значит и требования к ним весьма высокие. Снабженец должен быть отчасти юристом, потому что через него проходит очень много договоров, и он должен контролировать правильность оформления сопроводительных документов. Должен быть немного бухгалтером и экономистом: важно уметь считать и делать сравнительный анализ, с каким поставщиком выгоднее работать. Он также должен уметь работать с компьютером, ведь сегодня – в век интернета – в его работе без этого не обойтись. А ещё хороший снабженец должен быть немного психологом, чтобы грамотно работать людьми и находить к ним подход.

Поэтому значение менеджера по закупкам, специалистов служб материально-технического снабжения, или просто снабженцев, в любой сфере деятельности переоценить невозможно. Меняются времена, совершенствуются технологии, возникают новые предприятия, но одно неизменно – любое производство работает хорошо, если нет проблем со снабжением. Недаром 19 декабря в свой профессиональный праздник все специалисты данной отрасли заслуженно получают поздравления и тёплые слова в свой адрес от руководства и коллег.

Источник: calend.ru